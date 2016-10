Das Bundesliga-Wochenende ist gerade vorbei, da geht es für vier deutsche Clubs schon wieder in der Champions League weiter. Keiner der vier Starter aus der Bundesliga hat am Wochenende gewonnen, in der Königsklasse sollen nun Punkte her. Der BVB muss am Dienstag gegen Sporting Lissabon auf neun verletzte Spieler verzichten. Die Borussia geht als Tabellenführer der Gruppe F in die Partie. Zur gleichen Zeit misst sich Bayer Leverkusen mit Tottenham. Leverkusen steht dabei nach zwei Unentschieden schon mächtig unter Druck. Druck haben auch die Bayern. Durch die 0:1-Niederlage bei Athlético Madrid am vergangenen Spieltag rutschte das Team von Trainer Carlo Ancelotti auf Platz zwei. Gegen Eindhoven wollen die Bayern am Mittwoch unbedingt gewinnen, zumal auch in der Bundesliga die Ergebnisse zuletzt zu wünschen übrig ließen. Verlieren verboten heißt es auch bei Borussia Mönchengladbach. Die «Fohlen» treten bei Celtic Glasgow an und sollten mindestens einen Punkt holen, um weiterhin realistische Chancen auf den dritten Platz und damit das Überwintern in der Europa League zu haben.