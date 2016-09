Natürlich war Manchester City auch in den vergangenen Jahren ein gutes internationales Team. Immerhin stand City in der vergangenen Saison im Halbfinale der Champions League. Doch so richtig hatte man nie das Gefühl, dass sie zu den ganz Großen in Europa gehören. Der FC Bayern, Barcelona und Real Madrid spielen da einfach noch einmal in einer anderen Liga. Doch seit Sommer trainiert Pep Guardiola in Manchester. Und irgendwie wirkt es, als habe Manchester City ein neues Selbstverständnis.

Das Team jedenfalls rauscht durch alle Wettbewerbe und tut das, was Guardiolas Teams schon immer taten: Sie gewinnen einfach. Die Ergebnisse in dieser Saison? Klingen unter anderem so: 5:0, 4:1, 3:1, gestern ein 4:0 gegen Gladbach. Und zwischendurch im Manchester-Derby 2:1 gewonnen. Pep Guardiola hat mit seinem Team noch nicht einmal verloren. Das ist für ihn nichts Neues, doch in England ist das außergewöhnlich. Die Leistungsdichte in der Liga ist enorm - kein Team hat es in den vergangenen Jahren geschafft, die Liga zu dominieren. Guardiola schwingt sich auf, das mit City zu ändern.

Pep Guardiola: Was er bei Manchester City veränderte

Das Überraschende ist, dass Guardiola in Manchester eigentlich nur eine große Veränderung vorgenommen hat: Stammkeeper Joe Hart schob er nach Italien ab und ersetzte ihn mit Barcelonas Claudio Bravo, einem internationalen Spitzenkeeper. Ansonsten spielt Manchester City noch nicht unbedingt Bayern-Like. Gegen Gladbach presste das Team zwar früh, aber die Tore entstanden durch Konter und Gegenpressing, nicht durch Ballbesitz-Fußball wie man ihn von Guardiolas bisherigen Mannschaften kannte. Ergo: Guardiola hat City noch nicht komplett ein neues Konzept aufgezwungen, vielmehr scheint er das Team nach und nach verändern zu wollen. Obwohl er bislang auf den ersten Blick nicht viel geändert hat, gibt allein die Konstanz an Spitzenleistungen das Gefühl: Manchester City ist auf dem Weg dahin, wirklich in die internationale Elite vorzustoßen. Offenbar gibt es in Mannschaften allein von der Psyche her einen gewissen Pep-Effekt.

Champions League: Gladbachs Respekt vor ManCity

Borrussia Mönchengladbach war bei der mit vielen Millionen verstärkten Mannschaft von Manchester City zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase jedenfalls chancenlos. Dass es aber eine 0:4-Pleite würde - das hatte sich der Bundesligist gegen Pep Guardiola und Co. so nicht vorgestellt.



Manchester City "ist zwei oder drei Schritte weiter als wir", bemerkte Borussias Sportchef Max Eberl voller Respekt zur Arbeit, die bei den Citizens geleistet wurde und wird. "Das ist Champions League, das ist Niveau." Und dahin will Eberl auch kommen. Dafür indes brauchen er und Trainer André Schubert Zeit. Und die wird in der knallharten Fußballbranche, wo es fast nur noch auf den schnellen Erfolg ankommt, oft nicht gewährt.

Guardiola war natürlich happy: Nach vier nicht gewonnenen Bundesligaspielen mit seinen Bayern gegen die Borussia (1:1, 1:3, 0:2, 0:0) beendete der 45-Jährige mit dem 4:0 seine persönlich nicht so tolle Serie. "Ich weiß, wie wichtig dieses Spiel war. Die Fans wissen, dass wir für sie spielen. Das ist unser Job", so Guardiola. "Wir brauchen ihre Unterstützung in der Champions League, um die besten Mannschaften der Welt zu schlagen."

Die Unterschiede

Die machte allein Sergio Agüero aus. Der Top-Stürmer aus Argentinien war unwiderstehlich und im Zusammenspiel mit seinen Vorlagen-Gebern eine Klasse für sich. Er traf in der 9., 28. und 77. Minute und machte schon vor dem 4:0 durch Kelechi Iheanacho (90.+1) alles klar. Manchester City sei zwei oder drei Schritte weiter als die Borussia, bemerkte deren Sportdirektor Max Eberl anerkennend.

Die Leistungen beider Teams



Das Ergebnis sagt alles. Eberl tat es auch, als er festhielt, die Mannschaft habe «auf die Nuss bekommen». Stimmt. Und zwar heftig. Nur etwa zehn Minuten ging es gut; dann aber funktionierte im Pep-Guardiola-Team alles. Kevin De Bruyne und der ehemalige Dortmunder Ilkay Gündogan bei seinem Debüt für die Citizens konnten nahezu beliebig agieren und nutzten ihre Freiheiten auch genüsslich aus. Und zu Agüero muss niemand viele Worte verlieren.

Guardiolas Offensivpressing



So ließ der ehemalige Bayern-Starcoach Guardiola alle taktischen Varianten seines Kollegen André Schubert früh aushebeln. Die defensive Dreierkette der Borussia konnte dem Druck nicht standhalten. «Was das Pressing angeht und was das Tempo sowie die Athletik betrifft, war das ein deutlicher Unterschied zwischen den Teams», musste Schubert konstatieren.

Aufpassen, Borussia



Aufpassen tut bei der Borussia jetzt not. Erklärte Eberl das 1:3 bei Aufsteiger Freiburg in der Bundesliga noch als Betriebsunfall, kann das 0:4 im Etihad Stadium nicht als solcher gewertet werden. Das war eine Fußball-Demonstration auf höchstem Niveau. Die Borussia war beileibe nicht so schlecht; aber es wird noch viel Zeit und Geduld brauchen, bis auch der fünfmalige deutsche Meister in der Lage sein wird, derartige Dinge spielerisch abzurufen. Und weil Zeit und Geduld im Profifußball selten gewährt werden, sollten sie am Niederrhein auf Eberl hören, der immer wieder vom langsamen und behutsamen Weg spricht.

Die Auswirkungen



Schnell wieder ein Erfolg, am besten schon am Samstag in der Liga gegen Bremen; und dann, im ersten Königsklassen-Heimspiel am 28. September gegen Guardiolas früheren Club FC Barcelona mit ter Stegen, Messi und Neymar, bloß kein Debakel, sondern ein beherzter und mutiger Auftritt: Dann würde man sich Respekt verschaffen und die Chancen wahren, im Europacup zu überwintern.