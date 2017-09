Das Champions League Finale 2019 kommt nach Madrid

Das Finale der UEFA Champions Legaue kehrt in die spanische Hauptstadt zurück. Das entschied das Exekutivkommitee der UEFA am Mittwoch in Nyon. Das neu erbaute Stadion ist seit dieser Saison neue Heimat des spanischen Erstligisten Atletico Madrid.



Zuletzt wurde das Finale der Königsklasse 2010 in der spanischen Metropole ausgetragen, im Estadio Santiago Bernabéu von Real setzte sich Inter Mailand mit 2:0 gegen den FC Bayern München durch. Das "kleine Finale" in der Europa League findet 2019 in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans Stadt. Baku hatte sich ebenfalls als Austragungsort für das Champions League Finale beworben.

Champions League Finale in Spanien, Euro League in Aserbaidschan

Das aserbaidschanische Baku ging als zweiter Bewerber für den Champions-League-Showdown in zwei Jahren zwar leer aus, darf aber das Finale der Europa League am 29. Mai 2019 ausrichten. Der Super Cup zwischen dem Sieger der Champions League und der Europa League findet dann im Stadion von Besiktas in Istanbul statt. Das Frauen-Finale der Champions League wurde an Budapest vergeben.