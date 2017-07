1:0-Sieg gegen Chile und damit zum ersten Mal Sieger beim Confed-Cup - rund ein Jahr vor der Fußball-WM in Russland läuft es für die DFB-Elf wie geschmiert. Sportjournalisten aus Großbritannien und Russland sind voll des Lobes für Jogi Löw und sein Team. Die Pressestimmen im Überblick:

Russland

"Sport-Express": "Die jungen Löwen. Den Confed-Cup hat die nach internationalen Maßstäben ganz junge Mannschaft von Joachim Löw gewonnen. Nicht ausgeschlossen, dass dieser Erfolg der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Siegen einer neuen Generation deutscher Talente wird."



"rsport.ru": "Danke, Russland: Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Jahr vor der WM den Confederations-Cup gewonnen."

" Kommersant": "Deutsche Nationalelf macht ihre Titelsammlung komplett. Erstmals gewinnt sie den Confederations-Cup."

"Moskowski Komsomolez": "Ein Spiel voller Anspannung. Über den Ausgang entscheidet ein einziges Tor, das die Trophäe dem amtierenden Weltmeister schenkt - den Deutschen."

Großbritannien

"Independent": "Der Copa-America-Sieger Chile ließ eine Schwemme an Torchancen in beiden Hälfte ungenutzt. Joachim Löws Seite gewann das Turnier dank einer Glanzparade in der Nachspielzeit von Torhüter Marc-André ter Stegen zum ersten Mal."

"The Guardian": "Es kann keinen Zweifel daran geben, dass Deutschland die beste Fußball-Nation der Welt ist. Zwei Tage nachdem das U-21-Team die Europameisterschaft gewonnen hat, schlägt ein geschwächtes Seniorenteam - von denen acht Spieler noch für die Jugendmannschaft antreten könnten - Chile, um den Pokal des Confederations-Cup in die Höhe zu halten."

"The Telegraph": "Die Chilenen werden sehr enttäuscht sein. Ein furchtbarer Fehler von Marcelo Diaz und die Unfähigkeit ihre Dominanz in der ersten Hälfte auszunutzen, in der sie klar die bessere Mannschaft waren, kam sie teuer zu stehen. Die Deutschen werden zu Recht gelobt. Ein solches Turnier mit einer so jungen und unerfahrenen Mannschaft zu gewinnen, ist eine beachtliche Leistung."