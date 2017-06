Hier können Sie die Spiele im TV oder Livestream sehen

Knapp drei Wochen nach Ende der Bundesliga-Relegation dürfen sich Fans ab diesem Samstag schon wieder auf jede Menge Fußball freuen. Grund ist der Confed Cup 2017 (hier ein FAQ) in Russland, wenn man so will das Warm-up für die WM im kommenden Jahr, der vom 17. Juni bis 2. Juli stattfindet. Neben Weltmeister Deutschland, der auf viele Stars verzichtet und stattdessen ein ganz junges Team ins Rennen schickt, kämpfen weitere sieben Nationalmannschaften aus aller Welt um den Titel.



Deutschland bekommt es in Gruppe B mit Chile, Kamerun und Australien zu tun. Gastgeber Russland trifft in Gruppe A auf Neuseeland, Europameister Portugal und Mexiko. In der Vorrunde (17. bis 25. Juni) werden zunächst die die zwei besten Teams beider Gruppen ermittelt, die anschließend die Halbfinals (28. und 29. Juni) austragen. Sowohl das Spiel um Platz drei wie auch das Finale finden dann am 2. Juli statt.

Confed Cup 2017: Alle Übertragungen im Überblick

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF wird auch der Spartensender Sport1 die Parteien nicht nur im Tv, sondern auch per Livestream übertragen. Setzt die ARD auf ihr bewährtes Moderatoren-Duo Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl, schickt das ZDF Jochen Breyer und Experte Sebastian Kehl nach Russland. Kommentiert werden die Spiele von Tom Bartels und Gerd Gottlob (beide ARD) sowie Béla Réthy und Claudia Neumann (jeweils ZDF). Wen Sport1 zum Confed Cup schickt, teilte der Sender noch nicht mit.

Nachfolgend finden Sie alle Partien im Überblick:

Confed Cup 2017 - Gruppe A

Datum Uhrzeit Partie Sender Samstag, 17. Juni 17 Uhr Russland - Neuseeland ARD Sonntag, 18. Juni 17 Uhr Portugal - Mexiko Sport1 Mittwoch, 21. Juni 17 Uhr Russland - Portugal ZDF Mittwoch, 21. Juni 20 Uhr Mexiko - Neuseeland Sport1 Samstag, 24. Juni 17 Uhr Russland - Mexiko ARD Samstag, 24. Juni 17 Uhr Neuseeland - Portugal ARD

Confed Cup 2017 -Gruppe B

Datum Uhrzeit Partie Sender Sonntag, 18. Juni 20 Uhr Kamerun - Chile ARD Montag, 19. Juni 17 Uhr Australien - Deutschland ZDF Donnerstag, 22. Juni 17 Uhr Australien - Kamerun ARD Donnerstag, 22. Juni 20 Uhr Deutschland - Chile ARD Sonntag, 25. Juni 17 Uhr Deutschland - Kamerun ZDF Sonntag, 25. Juni 17 Uhr Chile - Australien Sport1

Confed Cup 2017 - Halbfinale

Datum Uhrzeit Partie Sender Mittwoch, 28. Juni 20 Uhr Sieger A - Zweiter B ARD Donnerstag, 29. Juni 20 Uhr Sieger B - Zweiter A ARD

Confed Cup 2017 - Spiel um Platz drei

Datum Uhrzeit Partie Sender Sonntag, 2. Juli 14 Uhr Verlierer Halbfinals ZDF

Confed Cup 2017 - Finale

Datum Uhrzeit Partie Sender Sonntag, 2. Juli 20 Uhr Sieger Halbfinals ZDF

Spiele auch im Livestream zu sehen

Neben dem normalen TV-Programm können Fußball-Fans das Turnier auch im Livestream verfolgen. Die ARD wird die Partien demnach auch auf daserste.de und sportschau.de übertragen. Das ZDF zeigt die Spiele auf seiner Homepage. Das Gleiche gilt für Sport1.

Daneben sollen einige ausgewählte Confed-Cup-Begegnungen (Eröffnungsspiel sowie alle Partien mit deutscher Beteiligung) auch im Radio live begleitet werden.