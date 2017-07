Julian Draxler: "Wir sind keine B-Mannschaft"

Bundestrainer Joachim Löw und sein Team beim Training im russischen Sankt Petersburg. Die junge deutsche Fußball-Auswahl hat es bis ins Finale des Confed-Cup geschafft und trifft dort am Sonntagabend auf Südamerikameister Chile. Löw sagte dazu am Samstag: O-Ton: Morgen, denke ich, wollen wir mit einem Unentschieden nicht zufrieden sein. Natürlich wollen wir morgen gewinnen. Das heißt, wir müssen zum einen die sehr gute, flexible Offensive von Chile in Schach halten könnend. Und wir müssen natürlich auch morgen, wenn man solch ein Finale gewinnen will, nach vorne auch noch ein bisschen mehr Druck erzeugen als im ersten Spiel." Kapitän Julian Draxler sagte mit Blick auf Diskussionen, dass ja nicht die allererste Reihe der deutschen Fußballer das Confed-Cup-Team bilde: O-Ton: "Aber die Mannschaft, die jetzt hier ist, ist sicherlich keine B-Mannschaft. Alle, die hier sind, haben sich das über eine gute Bundesliga- oder Auslandssaison verdient, hier zu sein. Und deswegen wissen wir, dass wir stark sind. Wir wissen aber auch, dass wir in Deutschland eine Menge richtig, richtig guter Fußballer haben, die noch zuhause sind. Aber für uns geht es jetzt um die 21 Spieler, die dabei sind. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, und wir haben es ins Finale geschafft. Und wollen jetzt auch den letzten Schritt schaffen und das Finale gegen sicherlich sehr starke Chilenen gewinnen." Das Endspiel des Confed-Cup beginnt am Sonntagabend um 20 Uhr unserer Zeit.