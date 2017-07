Italienischer Weltmeister sucht auf LinkedIn neuen Verein

Erinnern Sie sich noch an Cristian Zaccardo? Der italienische Fußballer spielte mehrere Jahre beim AC Mailand, hatte unter anderem ein kurzes Intermezzo beim VfL Wolfsburg und stand 2006 im Kader der Nationalmannschaft, als Italien Weltmeister wurde. Zum Thema "berufliche Erfahrungen" kann Zaccardo also einiges aufzählen - und macht das jetzt auch.

Denn offenbar ist das Interesse an dem inzwischen 35-Jährigen abgeebbt. So sehr, dass er sich nun genötigt sah, sich selbst auf LinkedIn auszuschreiben. Er habe seinen Vertrag aufgelöst und sei wieder frei, schreibt er, versichert, dass er noch immer in guter Verfassung sei und fragt: "Wer würde mich unter Vertrag nehmen?" Er könne sicher noch zwei Jahre auf hohem Level spielen.



Domani @ZaccardoC convocato in diretta, ci racconterà della sua ricerca di una squadra su LinkedIn pic.twitter.com/gXy2PGPEca — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 17. Juli 2017





Darunter listet er seine Referenzen auf: 381 Einsätze und 22 Tore in der Serie A, 15 Einsätze und ein Tor in der Bundesliga. Ob das Stellengesuch nicht vielleicht doch als Scherz gemeint war, weiß nur Zaccardo selbst. In den vergangenen Monaten spielte er übrigens bei der Zweitligamannschaft FC Carpi. Es ist ihm - so oder so - zu wünschen, dass er mindestens gleichwertigen Ersatz findet.