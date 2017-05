Die neuen Rekorde des Cristiano Ronaldo

Für viele ist er der beste Stürmer aller Zeiten - und zumindest die nackten Zahlen zeigen, dass diese Ansicht ganz und gar nicht abwegig ist. Auch beim 3:0 gegen Atlético Madrid stellte Cristiano Ronaldo seine Klasse wieder unter Beweis. Der Dreierpack des Portugiesen bedeutet nicht nur den wahrscheinlichen Finaleinzug seiner Mannschaft, sondern bescherte dem Stürmer gleich mehrere neue Bestmarken.

Mehr Champions-League-Tore als Atlético insgesamt

Gegen die Bayern traf Ronaldo im Viertelfinale fünfmal, jetzt im Halbfinal-Hinspiel dreimal. Der Weltfußballer erzielte die Tore 101, 102 und 103 in der Königsklasse - und damit mehr als Gegner Atlético insgesamt. Der Stadtrivale kommt in seiner Champions-League-Geschichte bisher auf gerade mal 100 Treffer. Das 3:0 war auch Ronaldos 52. Treffer in einem K.o.-Spiel in der Königsklasse, als erster Spieler überhaupt hat er hier die 50-Tore-Marke geknackt. Dem Portugiesen gelang außerdem der siebte Champions-League-Dreierpack. Das hat bisher nur Barcelonas Lionel Messi geschafft.

Dank Ronaldos Treffsicherheit steht Real als erster Verein überhaupt zum siebten Mal in Serie im Halbfinale der Königsklasse. In den vergangenen drei Spielzeiten hatte sich das Team jeweils gegen Atlético durchgesetzt, davon 2014 und 2016 im Endspiel, 2015 im Viertelfinale. Als erstem Verein in der Geschichte der Champions League könnte Real nun die Titelverteidigung gelingen.

(Fast?) 400 Tore für Real

399 oder 400? Dass Ronaldo beim 3:0-Triumph der Mann des Abends war, ist unbestritten. Offen blieb aber, ob er zugleich eine historische Tor-Bestmarke in der ruhmreichen Vereins-Historie erreicht hat. "398, 399 ... 400!", twitterte zwar Real nach dem Sieg am Dienstagabend. In den Statistikbüchern wird Ronaldo aber noch mit 399 Treffern geführt. Hintergrund ist ein Spiel vor sieben Jahren gegen Real Sociedad San Sebastian. Damals wurde nach einem Freistoß von Ronaldo der Treffer dem Verteidiger Pepe gutgeschrieben. Real und Pepe selbst sprachen aber Ronaldo das Tor zu. Wie auch immer - am Sonntag kann der Superstar gegen den Abstiegskandidaten Granada auch rein statistisch die 400 vollmachen.





Uralt-Rekord geknackt

Schon vor dem Champions-League-Halbfinale hatte Ronaldo mit einem Treffer in der spanischen Primera Divisiòn einen Uralt-Rekord gebrochen: Beim 2:1 gegen Valencia erzielte der Spieler sein 367. Tor in den sechs großen europäischen Ligen (Spanien, England, Deutschland, Italien, Frankreich, Portugal) - mehr als jeder andere zuvor. Die Bestmarke des ehemaligen Tottenham-Stürmers Jimmy Greaves hatte 46 Jahre Bestand. Der Brite brauchte dafür jedoch etliche Einsätze mehr als der Portugiese.