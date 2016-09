Emre Mor ist eines der Talente, die beim BVB diese Saison richtig eingeschlagen haben. Der dribbelfreudige, pfeilschnelle Türke darf zumeist nach Einwechslungen seine starken Anlagen unter Beweis stellen. Erst vor zwei Wochen hatte der 19-Jährige sein Debüt in der Champions League gefeiert und auch gegen den Real Madrid sorgte er nach seiner Einwechslung für mächtig Wirbel. Kurz vor Schluss scheiterte er mit einem satten Halbvolley nur knapp an Real-Schlussmann Navas. Seinen wohl schönsten Moment hatte er allerdings erst nach Abpfiff.

Mor suchte gezielt Madrid-Superstar Cristiano Ronaldo, blickte ehrfüchtig zu ihm auf und unterhielt sich dann minutenlang mit seinem großen Vorbild. Der Portugiese nahm in freundschaftlich in den Arm und gab ihm einen fast schon väterlichen Klaps auf den Hinterkopf. Wenig später postete Mor ein Bild von der schönen Szene auf Instagram und Twitter, schrieb dazu: "'Don't dream your life. Live your dream.' Thank You For Being A Motivation For Me Everyday @cristiano!" Zu deutsch: "Träum nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ich danke dir dafür, dass du für mich jeden Tag eine Motivation bist, Cristiano." Das Bild versah der Türke unter anderem mit dem Hashtag #idol.

Emre Mor kam von Nordsjaelland zum BVB

Mor war im Sommer für sieben Millionen Euro Ablöse von Nordsjaelland zu Borussia Dortmund gewechselt. Der in Kopenhagen geborene türkische Nationalspieler hatte zunächst die Jugend-Nationalmannschaften Dänemarks durchlaufen, ehe er sich 2016 entschied, für das Land seiner Eltern aufzulaufen. Beim BVB wurde er bisher zweimal in der Bundesliga eingesetzt, davon einmal in der Startelf. Dazu wurde er je einmal in DFB-Pokal und Supercup sowie zweimal in der Champions League eingewechselt. Auch wenn ihm dabei bislang erst ein Tor (in der Liga gegen den SV Darmstadt 98) gelang, glänzte er bei all seinen Einsätzen mit spritzigen Antritten und frechen Dribblings.