Am Wochenende hat Cristiano Ronaldo bei Real Madrid bis 2021 verlängert. Dann wäre er 36 Jahre alt und hätte 12 davon im Dress der Königlichen verbracht. Er hat in dem Klub eigentlich jeden Rekord gebrochen, den es zu brechen gab. In aktuell 360 Spielen hat er 371 Tore für Real Madrid geschossen - ein absolute Wahnsinnsquote. Dazu hat er die meisten Treffer in der Champions League. Er hat die Königsklassen-Torbestmarke von Vereinslegende Raúl übertroffen, von der man dachte, keiner würde sie je wieder brechen (77 Tore in der Champions League) - und Ronaldo hat noch ein paar Jahre vor sich. Er ist dreifacher Weltfußballer, dreifacher Fußballer Europas, dreifacher Champions-League-Sieger und seit Sommer auch Europameister mit Portugal.

Als Fußballer unbestritten genial, polarisiert Ronaldo häufig mit seinem Verhalten auf und neben dem Platz. Arrogant, selbstdarstellerisch, eine Diva - die Liste der Vorwürfe ist lang. Der weitverbreitete Hass auf Ronaldo hat aber wenig mit seinen Fähigkeiten zu tun. Vielmehr geht es um das, was Leute mit ihm verbinden - um das (falsche) Bild, das sie von ihm haben. Seine perfekt sitzende Frisur. Der durchtrainierte Körper, den er nicht müde wird, entsprechend in Szene zu setzen. Die leicht gockelhafte Art zu jubeln. Und nicht zuletzt der breitbeinige Stand vor jedem Freistoß, der stets suggeriert, irgendetwas bräuchte da mächtig Platz in der Hose. Viele Fußballfans sehen darin Überheblichkeit. Man könnte jedoch auch meinen, wer Fußball spielt wie von einem anderen Stern, darf sich auch manchmal so benehmen.

Cristiano Ronaldo auf Instagram

Auch in den sozialen Netzwerken spielt Ronaldo gern mit seinem Image und setzt sich nicht selten in zumindest ungewöhnlichen Posen in Szene. "Der Hass treibt mich nach vorn", sagt er im sehr sehenswerten Dokumentarfilm "Ronaldo", der sich dem Leben des Angreifers widmet. Den Hass kriegt er auch via Instagram und Co. regelmäßig zu spüren. Klicken Sie sich durch eine Auswahl seiner Selbstdarstellungen.