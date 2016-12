Es klingt ein bisschen nach dem Plot einer südamerikanischen Telenovela: Laut eines Berichts der portugiesischen Zeitschrift "TV 7 Dias" ist Cristiano Ronaldo sauer auf seine Schwester, die Popsängerin Katia Aveiro. Die 40-Jährige soll im Bett des Weltfußballers Sex gehabt haben - so hat es zumindest deren Ex-Freund, der Pokerspieler Claudio Coelho, in der Reality-Show "Das Haus der Geheimnisse" aus dem intimen Nähkästchen geplaudert.

Cristiano Ronaldo soll Kontakt abgebrochen haben

Demnach habe Aveiro sich im Jahr 2013 mit ihm in Ronaldos Haus nördlich von Porto im Schlafzimmer vergnügt, sowie später noch einmal in der Villa des Real-Stars in Madrid. Medienberichten zufolge habe Ronaldo den Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen, nachdem er Coelhos Ausführungen im TV gesehen hatte. Katia Aveiro dementiert dies allerdings auf ihrem Blog. Es gebe Geschwister, die nicht miteinander reden, schreibt sie: "Bei uns ist das Gott sei Dank nicht der Fall." Wie harmonisch die jüngsten Gespräche der Geschwister aber tatsächlich verlaufen sind, ist nicht überliefert.