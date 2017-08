Draxler bei PSG vor Abflug? - Kevin Kampl wechselt zu Leipzig

+++ Leverkusen bedient sich bei Olympiakos Piräus +++

Bayer Leverkusen hat den griechischen Nationalspieler Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus verpflichtet. Nach Bayer-Angaben bekommt der 19-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Für den als Innen- oder Außenverteidiger einsetzbaren Retsos wurde nach DPA-Informationen eine Ablösesumme von 17,5 Millionen Euro vereinbart.

"Panagiotis Retsos hatte einige Angebote von Topclubs, die in diesem Jahr international spielen. Umso erfreulicher ist es für uns, dass er sich für Bayer 04 Leverkusen entschieden hat - zumal er selbst elementar dazu beigetragen hat, dass Piräus sich für die Champions League qualifizieren konnte", kommentierte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler. Retsos sei eine Investition in die Zukunft des Vereins.

+++ Aycicek verlässt Bremen +++

Mittelfeldspieler Levent Aycicek wechselt von Werder Bremen zu Greuther Fürth. Dies erklärten der Fußball-Bundesligist und der fränkische Zweitligist in einer Mitteilung. Der 23 Jahre alte Aycicek erhält bei der Spielvereinigung einen Vertrag bis 2019. "Levent passt mit seinen fußballerischen Qualitäten gut in unsere Mannschaft und spielt sehr gute Standards. Er wird unser Offensivspiel beleben", sagte Fürths Direktor Profifußball Ramazan Yildirim.



Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann unterstrich, dass Aycicek mit seinen Einsätzen in der 3. Liga zuletzt bewiesen habe, "dass er höhere Aufgaben meistern kann". Der Offensivspieler spielte fast zehn Jahre lang für Werder Bremen, unterbrochen nur von einer Ausleihe zum TSV 1860 München. Zur Ablösesumme machten die beiden Vereine keine Angaben.

+++ Fix: RB Leipzig holt Kevin Kampl +++

Kevin Kampl wechselt von Bayer 04 Leverkusen zu RB Leipzig. Das gaben die Leipziger bekannt, auch Leverkusen bestätigte die Meldung. Der 26-Jährige hat bei RB einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.





+++ Englische Medien: Verlässt Julian Draxler PSG schon wieder? +++



Mit dem Rekord-Transfer von Neymar jr. hat Paris Saint-Germain international für Aufsehen gesorgt. Ein Nebeneffekt ist allerdings, dass es für den vom VfL Wolfsburg zu PSG gewechselten Nationalspieler Julian Draxler eng werden dürfte. Denn mit Neymar als Konkurrenten droht Draxler die Bank. Wie der "Daily Mirror" berichtet, ist der FC Arsenal an Draxler interessiert. Allerdings hängt Draxlers Transfer auch an der Frage, ob Alexis Sanchez Arsenal noch in Richtung Manchester City verlässt.

Allerdings berichtet die englische Zeitung auch, dass PSG Draxler nicht abgeben will und auch Bundestrainer Joachim Löw Draxler zum Verbleib in Paris rät. Ob Draxler sich also in Paris durchbeißt oder PSG nach nur sieben Monaten wieder verlässt, ist eine der spannenden Fragen am Deadline Day.

+++ Hannover 96 holt Bebou aus Düsseldorf +++

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat Offensivspieler Ihlas Bebou von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Bebou unterschrieb einen Vertrag für vier Jahre. Das teilte Hannover mit. "Nach den verletzungsbedingten Ausfällen mehrerer offensiver Außenspieler hatten wir dringenden Bedarf, hier noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden", sagte 96-Manager Horst Heldt. Der 23-Jährige könne sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln spielen.



+++ Türkische Medien: Andreas Beck kehrt zum VfB Stuttgart zurück +++

Andreas Beck steht nach übereinstimmenden türkischen Medienberichten vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der Rechtsverteidiger wechselt von Besiktas Istanbul zu seinem ehemaligen Verein VfB Stuttgart. Dies berichtet am Mittwoch unter anderem der Nachrichtensender "NTV Spor" auf seiner Webseite. Die vereinbarte Ablösesumme für den Transfer betrage zwei Millionen Euro, hieß es weiter. Der Wechsel nach Stuttgart wäre für Beck die Rückkehr zu seinem Jugendverein, bei dem er Profi und 2007 Deutscher Meister wurde, bevor er 2008 nach Hoffenheim weiterzog. Nach sieben Jahren in Hoffenheim war Beck im Sommer 2015 zu Besiktas gewechselt.

+++ Renato Sanches verlässt die Bayern - für ein Jahr +++

Der FC Bayern München leiht Fußball-Europameister Renato Sanches für ein Jahr an Swansea City aus. "Wir wollten, dass Renato Sanches zu einem Klub geht, bei dem er auf hohem Niveau spielen kann", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge kicker.de, "und bei dem er einen Trainer hat, der auf ihn setzt." Der 20 Jahre alte Portugiese trifft bei dem Verein aus der Premier League auf Paul Clement, der bis Ende 2016 Assistent von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti war. Sanches war vor einem Jahr von Benfica Lissabon für schätzungsweise 35 Millionen Euro nach München gekommen. Swansea leiht das Talent nach "kicker"-Angaben für 8,5 Millionen Euro ohne Kaufoption aus. Sanches soll im nächsten Jahr nach München zurückkehren. Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison auf 25 Pflichtspiele für den deutschen Meister, spielte aber nur zwei Partien durch.

+++ Emre Mor verlässt den BVB Richtung Spanien +++

Der Wechsel von Emre Mor von Borussia Dortmund zu Celta de Vigo ist perfekt. Das gaben der Fußball-Bundesligist und der spanische Club am Dienstag bekannt. Der 20 Jahre alte türkische Fußball-Nationalspieler unterschrieb in Vigo einen Fünf-Jahres-Vertrag. Dem Vernehmen nach erhält der BVB eine Ablöse in Höhe von 13 Millionen Euro. Mor hatte den BVB um die Freigabe gebeten. "Wir respektieren diesen Wunsch und wünschen Emre für die Zukunft viel Erfolg", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. .





+++ Benedikt Höwedes wechselt zunächst für ein Jahr zu Juventus +++

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist der erwartete Wechsel von Weltmeister Benedikt Höwedes zu Juventus Turin praktisch perfekt. Zunächst leiht der italienische Meister den 29-Jährigen aber für ein Jahr aus. Leihgebühr: vier Millionen Euro. Ob Juve den Nationalverteidiger danach fest verpflichtet, hängt nach Informationen des Blattes davon ab, ob Höwedes eine bestimmte Zahl von Pflichtspielen für die "Alte Dame" absolviert. Wird die Kaufoption gezogen, werden 14 Millionen Aböse fällig. Juventus Turin ist für seine exzellente Defensive bekannt; auf Höwedes wartet also durchaus eine Herausforderung. Weitere Bonus-Zahlungen eingerechnet, könnte der Höwedes-Deal insgesamt angeblich insgesamt 20 Millionen Euro umfassen.

+++ Kurz vorm Deadline Day: BVB holt Yarmolenko als Dembélé-Ersatz +++

Borussia Dortmund ist bei der Suche nach einem Ersatz für Ousmane Dembélé schnell fündig geworden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wurde Andrey Yarmolenko verpflichtet. Der 27 Jahre alte Außenstürmer von Dynamo Kiew unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse 25 bis 30 Millionen Euro. Yarmolenko bekommt die Rückennummer neun, die eigentlich Emre Mor trägt. Der Türke soll noch verkauft oder verliehen werden, steht aber offiziell noch im Kader.

Yarmolenko hat in 339 Pflichtspielen für Dynamo Kiew 137 Tore erzielt. Für die Nationalmannschaft der Ukraine gelangen ihm in 69 Länderspielen 29 Treffer. "Ich bin sehr dankbar, dass Dynamo Kiew mir meinen Traum erfüllt hat, zu einem großen europäischen Klub wechseln zu dürfen. Ich werde in jedem Training hart arbeiten, um dem BVB dabei zu helfen, seine höchsten Ziele zu erreichen - um die geht es mir immer", sagte Yarmolenko. Er soll beim BVB die Lücke füllen, die nach dem 105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni teure Rekordtransfer von Dembélé zum FC Barcelona entstanden ist.

➡️ Andrey Yarmolenko stürmt für Borussia Dortmund

+++ Wechsel perfekt: Boateng unterschreibt für drei Jahre in Frankfurt +++

Der Wechsel von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hat einen Dreijahresvertrag bei der Eintracht unterschrieben und kehrt damit nach zwei Jahren beim AC Mailand und dem spanischen Club UD Las Palmas in die Fußball-Bundesliga zurück. "Er hat bei großen Turnieren gespielt und für große Vereine gespielt. Das zeigt, welche Fähigkeiten er hat", sagte Trainer Niko Kovac. "Wir bekommen mit ihm sehr viel Variabilität, sehr viel Mentalität und sehr viel Erfahrung in die Mannschaft. Er wird für den Club alles geben." Boateng wurde noch am Freitagnachmittag in Frankfurt offiziell vorgestellt.





+++ Bobadilla wird wieder ein Fohlen +++

Der Argentinier Raul Bobadilla wechselt vom FC Augsburg zu Borussia Mönchengladbach. Vorbehaltlich des Ergebnisses der noch ausstehenden sportärztlichen Untersuchung wird der 30-jährige Stürmer bei den Fohlen einen Zweijahrsvertrag unterschreiben, meldete der Club vom Niederrhein auf seiner Webseite. Über die Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt. Bobadilla, der wegen seiner familiären Wurzeln für Paraguay Länderspiele bestreitet, war bereits von 2009 bis 2012 bei den Gladbachern unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte er 59 Spiele für die Fohlen und schoss acht Tore. Beim FCA zeigte er sich zuletzt allerdings deutlich treffsicherer. Der Wechsel kommt etwas überraschend, da Gladbach zuletzt vor allem auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial setzte. Allerdings klagte die Borussia auch darüber, dass ihr ein Stürmer mit Durchsetzungskraft fehle. Bobadilla sei mit dem "ausdrücklichen Wunsch" an den Verein herangetreten, eine neue Herausforderung mit "neuer Motivation" angehen zu wollen, kommentierte FCA-Manager Stefan Reuter den Wechsel.

Borussia steht vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchungen vor der Verpflichtung von Raul Bobadilla.





+++ Kevin-Prince Boateng vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt? +++

Fußball-Profi Kevin-Prince Boateng steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler löste seinen Vertrag mit dem spanischen Club UD Las Palmas auf und verhandelt jetzt über einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt. "Er ist sicher ein Thema bei uns", bestätigte Trainer Niko Kovac gegenüber Frankfurter Journalisten. Die Eintracht sucht nach der Lendenwirbel-Verletzung von Marco Fabian noch einen Spieler, der im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann. Boatengs bisheriger Club Las Palmas teilte mit: "Boateng wird seine Karriere an einem Ort fortsetzen, an dem er in der Nähe seiner Familie sein kann." Auf der Ferieninsel Gran Canaria war Boateng in der vergangenen Saison mit zehn Treffern der erfolgreichste Torschütze seines Teams. Mit dem AC Mailand wurde er 2011 als wichtiger Leistungsträger italienischer Meister.

Fullscreen





+++ BVB soll U21-Europameister Toljan aus Hoffenheim verpflichtet haben +++

U21-Europameister Jeremy Toljan wechselt einem Bericht der "Bild" zufolge von 1899 Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Der Außenverteidiger werde in den kommenden Tagen einen Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten unterschreiben, berichtete das Blatt. Der 22-Jährige spielt seit 2011 für Hoffenheim, sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft 2018 aus. Zuletzt war daher immer wieder über einen Abgang des Verteidigers spekuliert worden. Toljan wäre nach Maximilian Philipp und Mahmoud Dahoud bereits der dritte U21-Europameister, der zum BVB wechselt.

+++ Modeste-Wechsel nach China jetzt doch perfekt +++

Der Transfer von Anthony Modeste vom 1. FC Köln nach China ist perfekt. Der Stürmer werde den Verein verlassen und "seine Karriere in der chinesischen Super League bei Tianjin Quanjian fortsetzen", teilte der Fußball-Bundesligist mit. "Alle relevanten Parteien haben sich geeinigt", hieß es in der Mitteilung. Der für Donnerstag anberaumte Arbeitsgerichtstermin "wird abgesagt", sagte Kölns Anwalt Stefan Seitz der Nachrichtenagentur DPA. Nach Berichten von "Express", "Bild"-Zeitung und "Kicker" soll der Franzose zunächst ausgeliehen und dann von den Chinesen gekauft werden. Der 29 Jahre alte Modeste war zuletzt vom Training des rheinischen Clubs freigestellt. Gegen die Freistellung wollte Modeste mit juristischen Mitteln vorgehen, am Donnerstag sollte vor dem Kölner Arbeitsgericht ein Kammertermin stattfinden. Der Franzose wollte seine Teilnahme am Trainingsbetrieb und dem derzeit in Österreich laufenden Trainingslager erwirken. "Der 1. FC Köln dankt Tony für seinen Einsatz im FC-Trikot und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute", erklärten die Kölner nun.

+++ Dani Alves wechselt von Juve nach Paris +++



Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Dani Alves wechselt von Juventus Turin zu Paris St. Germain. Der Rechtsverteidiger habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der französische Erstligist mit. Der 34 Jahre alte Alves ist ablösefrei. Zuletzt war auch über einen Wechsel des Abwehrspielers zu Manchester City spekuliert worden. Bei Juve spielte der Routinier nur in der Vorsaison und erreichte mit den Italienern das Champions-League-Finale. Zuvor stand Alves acht Jahre beim FC Barcelona unter Vertrag.



+++ Berater sorgt für Verwirrung um Forsberg-Zukunft +++

Im vermeintlichen Dauerstreit um die Zukunft von Emil Forsberg bei RB Leipzig hat der Berater des besten Vorlagengebers der Fußball-Bundesliga nun für zusätzliche Verwirrung gesorgt. Der "Bild"-Zeitung sagte Hasan Cetinkaya: "Fest steht: Emil möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen." Zudem konterte er Aussagen von RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff, der Cetinkaya bereits eine Kopie des Vertrags zukommen lassen wollte, falls dieser die Laufzeit des Kontrakts von Forsberg vergessen habe.

"So eine arrogante Art habe ich noch nie erlebt", sagte Cetinkaya laut "Bild" und sinngemäß auch dem "Aftonbladet" zufolge. Allerdings sagte der Berater des 25 Jahre alten Schweden, der vor wenigen Monaten seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert hatte, dem schwedischen Blatt auch: "Es gibt Interesse von den größten Clubs der Welt, aber ich habe sie informiert, dass nichts daraus wird." Bereits in der Winterpause der abgelaufenen Saison hatte sein Berater Spekulationen um einen Wechsel Forsbergs angeheizt. In den vergangenen Wochen nahmen die Gerüchte wieder zu, im Mittelpunkt soll nun der AC Mailand stehen. Die Vereinsführung von Champions-League-Teilnehmer RB stellte schon mehrfach klar, dass sie Forsberg nicht gehen lassen will.

+++ Wechsel von Anthony Modeste nach China steht unmittelbar bevor +++

Der Wechsel des Kölner Torjägers Anthony Modeste nach China steht unmittelbar bevor. "Es geht in die Richtung, finalisiert ist es allerdings noch nicht", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Dienstagmorgen dem Fachmagazin "kicker". Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung den Transfer des Angreifers zum chinesischen Fußball-Erstligisten Tianjin Quanjian als perfekt gemeldet. Demnach sollen die Chinesen ihr Angebot an den 1. FC Köln erhöht haben und eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro zahlen. Die offizielle Bestätigung des Bundesligaclubs wird in den nächsten Tagen erwartet.

Auch der chinesische Club wollte die Verpflichtung noch nicht bestätigen. "Wir haben noch keine Informationen erhalten, die wir veröffentlichen können", sagte Lan Qing, der Pressesprecher des Vereins, am Dienstag auf dpa-Anfrage.



Zuletzt hatte FC-Manager Schmadtke jedoch ein konkretes Angebot für den noch bis zum 30. Juni 2021 beim FC unter Vertrag stehenden Franzosen als inakzeptabel zurückgewiesen. Daraufhin soll der chinesische Club ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt haben.



Der Verkauf von Modeste, der vor zwei Jahren für etwa 4,5 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim verpflichtet wurde, würde den Kölnern einen Rekorderlös bescheren. Auch für den Franzosen würde sich der Wechsel lohnen. Angeblich soll er in China mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen.



Modeste hatte sich bei den Rheinländern in den vergangenen beiden Jahren zum absoluten Top-Torjäger entwickelt. Der in Cannes geborene Profi erzielte für die Kölner in insgesamt 73 Pflichtspielen 45 Tore und hat keines der 68 Bundesligaspiele verpasst.

Als Nachfolger für den FC-Stürmer werden Jhon Cordoba vom FSV Mainz 05 und Mark Uth (1899 Hoffenheim) gehandelt.

+++ Italienische Medien: Bayern wollen um Ronaldo mitbieten +++

Schon seit Jahren wird jeder Schritt von Cristiano Ronaldo bis ins Kleinste beobachtet und von Sportzeitungen weltweit interpretiert. Nun hat der Portugiese Ärger mit den Steuerbehörden in Spanien. Und in der spanischen Sportpresse werden schon Teamkollegen (ohne Namensnennung) zitiert, die gehört haben wollen, dass es Ronaldo nun ins Ausland ziehe. Klar, dass da die halbe Fußballwelt durchdreht.



In England reißt sich offenbar Manchester United um Ronaldo, will ihn zu einer Rückkehr verführen. Nun gibt es auch erste Gerüchte, der FC Bayern wolle nicht tatenlos zusehen, wenn Ronaldo wirklich auf den Markt kommen sollte. Die "Gazetta dello Sport" aus Italien bringt auf der Titelseite auch den FC Bayern ins Spiel. Carlo Ancelotti, der mit Ronaldo schon bei Real bestens auskam, soll Interesse an einer Verpflichtung haben. Der Trainer wolle, dass die Bayern um Ronaldo mitbieten, berichtet die Sportzeitung. Bliebe wohl nur ein Haken: die Ablösesumme. Real verlangt ursprünglich eine Milliarde Euro - soll nach britischen und spanischen Medienberichten allerdings bereit sein, Ronaldo für knapp 170 Millionen Euro ziehen zu lassen. Das wäre dann immer noch die mit Abstand teuerste Ablösesumme der Welt. Und Ronaldo ist mittlerweile schließlich auch schon 32 Jahre alt.





+++ Für Aubameyang haben sich zwei Wechsel-Optionen zerschlagen +++



Pierre-Emerick Aubameyang war eigentlich schon weg. Borussia Dortmund, die Fans und die Experten - niemand rechnete damit, dass der Torschützenkönig der Bundesliga (31 Tore) auch in der nächsten Saison für den BVB stürmen würde. Es gab Interesse vom Scheich-Klub Paris Saint-Germain, und auch der chinesische Klub FC Tianjin Quanjian war an dem 27-jährigen Gabuner dran.



Fullscreen





Pierre-Emerick Aubameyang ist zu teuer

Doch jetzt haben beide Klubs laut "Bild"-Zeitung dem Stürmer abgesagt - aus unterschiedlichen Gründen. Paris-Trainer Unai Emery will angeblich einen klassischen Mittelstürmer verpflichten, heißt es. Ob das die ganze Wahrheit ist, darf man bezweifeln. Wahrscheinlich stehen auch die geforderte Ablösesumme von rund 70 Millionen und die extrem hohen Gehaltsforderungen des Stürmers einer Verpflichtung im Weg.

Gegen ein Engagement in China sprechen mehrere Faktoren. Nach Jahren des Kaufrausches, in denen keine Ablösesumme zu hoch schien, ist das kommunistische Land bemüht, die Zahl der ausländischen Spieler zu begrenzen. Es dürfen nur drei ausländische Profis in einem Spiel auflaufen. Und: Die Klubs müssen ab der neuen Saison 2018 jede Auslandsinvestition doppelt bezahlen. Neben der Ablösesumme fließt dieselbe Summe in einen Staatsfonds. Im Fall von Aubameyang wären das nochmal 70 Millionen. Zudem ist die Investitionssumme begrenzt, wenn der Klub keinen Erfolg hat. Das wird die astronomischen Gehälter für ausländische Stars drücken. Tianjin jagt deshalb einen günstigeren Angreifer aus der Bundesliga: Anthony Modeste vom 1. FC Köln.

+++ Gnabry geht zu Bayern +++

Erst am Donnerstag hatte Serge Gnabry (21) seinen Abschied von Werder Bremen bekanntgegeben. Jetzt sind die Spekulationen über seinen neuen Verein schon wieder beendet: Gnabry wechselt zu Bayern München. Die Bayern bieten dem Talent einen Drei-Jahres-Vertrag, berichtet "Bild". Neben München hatte sich vor allem Hoffenheim um den jungen Spieler bemüht. Eine Ausstiegsklausel ermögliche den Wechsel für 8 Millionen Euro, so die Zeitung weiter.

Gnabry war weniger als ein Jahr an der Weser, erst im August war er vom FC Arsenal zu Bremen gewechselt. Nach Angaben von Werder-Chef Frank Baumann gegenüber "Bild" war vor allem sein Wunsch, international zu spielen, der Anlass für den Wechsel. Am Donnerstag sagte Gnabry zum Abschied, er werde "Werder im Herzen" behalten.

+++ Dritter Neuzugang: BVB verpflichtet Abwehrspieler Zagadou +++

Borussia Dortmund hat den französischen Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt für die kommende Saison ablösefrei von Paris Saint-Germain zum Fußball-Bundesligisten. "Ich habe mich ganz bewusst für den BVB entschieden, weil es diesem großen Klub immer wieder gelingt, junge Spieler ins Profiteam zu integrieren und sie auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", wird Zagadou am Montag in einer BVB-Mitteilung zitiert.

Der 1,95 Meter große Zagadou spielt in der Innenverteidigung und ist Kapitän der französischen U18-Nationalmannschaft. Nach Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) ist er die dritte Neuverpflichtung. "Wir haben diesen Transfer perspektivisch angelegt, sind vollkommen überzeugt von den Fähigkeiten des Spielers und freuen uns darauf, ihm dabei zu helfen, seine nächsten Entwicklungsschritte als BVB-Profi machen zu können", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

+++ Torwart Benaglio verlässt Wolfsburg nach mehr als neun Jahren +++

Kapitän Diego Benaglio verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach mehr als neun Jahren. Der Schweizer Torwart löste seinen ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag in Wolfsburg und wechselt in die 1. französische Liga zu Meister AS Monaco. Der 33 Jahre alte Tormann kam im Januar 2008 von Nacional Funchal zum VfL, wurde mit dem Club Meister und Pokalsieger. Er absolvierte 259 Punktspiele für die Niedersachsen und ist der Bundesliga-Rekordspieler der Wolfsburger.

+++ Schweinsteiger wechselt nach Chicago +++

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wechselt von Manchester United in die USA zu den Chicago Fire. Der 32-Jährige habe einen Einjahresvertrag unterschrieben, berichtet die Zeitung "Chicago Tribune" unter Berufung auf eine vereinsnahe Quelle.

Der frühere Bayern-Profi könnte dem Bericht zufolge in der kommenden Woche zu seiner neuen Mannschaft stoßen. In einem Klub-Statement sagte Schweinsteiger: "In meiner Karriere habe ich stets versucht, eine positive Wirkung zu haben und dabei zu helfen, etwas Großes zu schaffen. Mein Wechsel zu Chicago Fire ist nichts Anderes. Ich bin überzeugt von der Vision und der Philosophie des Klubs und ich möchte bei diesem Projekt helfen."

+++ Die überraschende Rückkehr von Ashkan Dejagah +++

Der VfL Wolfsburg holt Ashkan Dejagah zurück in die Fußball-Bundesliga. Der 30 Jahre alte iranische Nationalspieler wechselt ablösefrei und erhält beim VfL einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Verlängerungsoption seitens des Vereins. Das teilte der VfL am Montag mit.

"Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier in Wolfsburg zu sein und bin heiß auf die Bundesliga. Der VfL befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und ich will helfen, das wir da schnellstmöglich rauskommen", kommentierte Dejagah den wohl skurrilsten Bundesliga-Transfer der aktuellen Wechselperiode. Selbst Wolfsburgs Sportchef Olaf Rebbe bezeichnete die bemerkenswerte Rückkehr des Meisterspielers von 2009 aus Katar als einen "Transfer, der so nicht unbedingt üblich ist." Der Mittelfeldspieler hatte zuvor seinen Vertrag beim Al-Arabi Sports Club aus Katar aufgelöst und soll am Dienstag erstmals wieder in Wolfsburg trainieren.



"Mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung wird er die Mannschaft weiterbringen. Aber es ist auch klar, dass er sich zunächst erst wieder eingewöhnen muss, wobei ich davon überzeugt bin, dass das schnell bei ihm gehen wird, weil Ashkan ein Spielertyp ist, der über den Willen und die Mentalität kommt", sagt VfL-Coach Valérien Ismaël.

+++ Hamit Altintop wechselt nach Darmstadt +++

Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 hat einem Medienbericht zufolge eine spektakuläre Neuverpflichtung getätigt.

Die Südhessen hätten den langjährigen Bundesliga-Profi Hamit Altintop verpflichtet, berichtete der Radiosender FFH. Der 34 Jahre alte türkische Nationalspieler, der unter anderem für Bayern München und Real Madrid aktiv war, hatte kürzlich erst seinen Vertrag bei Galatasaray Istanbul aufgelöst.

Außerdem soll laut dem Radiosender der deutsch-kongolesische Defensivspieler Wilson Kamavuaka kommen. Der Defensivmann war zuletzt in der ersten griechischen Liga am Ball. Beim Verein war zu den Personalien zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

+++ Bayer Leverkusen verpflichtet Leon Bailey mit sofortiger Wirkung +++

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich am letzten Tag der zweiten Transferperiode noch einmal verstärkt und den Offensivspieler Leon Bailey mit sofortiger Wirkung verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, erhält der 19 Jahre alte Jamaikaner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Bailey spielte zuletzt beim belgischen Europa-League-Teilnehmer KRC Genk. Über die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Nach Informationen des Fachmagazin "kicker" soll die Transfersumme bei etwa zwölf Millionen Euro liegen.

+++ Früherer Dortmunder Leitner wechselt zum FC Augsburg +++

Der frühere Dortmunder Moritz Leitner wechselt Medienberichten zufolge vom italienischen Erstligisten Lazio Rom zum FC Augsburg. Der Club gebe Leitner für etwas mehr als eine Million Euro ab, berichteten die Zeitung "Corriere dello Sport" und die Nachrichtenagentur Ansa. Eine Bestätigung der Fußball-Vereine gab es am Dienstag zunächst nicht.

"Wir beschäftigen uns nur mit den eigenen Spielern. Leitner gehört nicht dazu", sagte FCA-Coach Manuel Baum am Montagabend bei "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Rundfunk. Nach Informationen der "Augsburger Allgemeine" sind Manager Stefan Reuter und der technische Direktor Stephan Schwarz indes nach Rom gereist, um den Transfer perfekt zu machen.

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler war von Borussia Dortmund erst im Sommer nach Rom gewechselt, konnte Trainer Simone Inzaghi aber nie komplett überzeugen. Leitner brachte es in der Serie A nur zu zwei Kurzeinsätzen.

+++ HSV verleiht "Mini-Messi" Halilovic an Las Palmas +++

Der Wechsel von Fußball-Profi Alen Halilovic vom Hamburger SV zu UD Las Palmas in die spanische Primera División ist perfekt. Der HSV verleiht den Mittelfeldspieler bis zum Sommer 2018, wie der norddeutsche Bundesligist mitteilte. Damit kehrt der 20 Jahre alte Kroate in die erste spanische Liga zurück. Im Sommer 2016 war Halilovic, der als Riesentalent gilt, vom FC Barcelona nach Hamburg gewechselt. Für den HSV kam er aber nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen in der Bundesliga und im Pokal.



Der HSV hatte für Halilovic im vergangenen Sommer fünf Millionen Euro an den FC Barcelona überwiesen. Sowohl der frühere HSV-Trainer Bruno Labbadia als auch dessen Nachfolger Markus Gisdol kritisierten die unzureichenden Defensiv-Qualitäten des Kroaten.

+++ Bestätigt: FC Bayern verpflichtet Süle und Rudy aus Hoffenheim +++

Der FC Bayern München hat die deutschen Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Beide Bundesligisten bestätigten am Sonntag den Doppelwechsel, über den schon länger spekuliert worden war. Bei der Ablösesumme für den 21-jährigen Innenverteidiger Süle hätten sich beide Clubs "auf eine faire und seriöse Basis" verständigt, erklärte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Der Betrag wird auf 20 Millionen Euro plus mögliche Nachschläge geschätzt. Süle erhält in München einen Fünfjahresvertrag bis 2022. Der 26 Jahre alte Rudy wechselt ablösefrei und bekommt einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2020.

+++ Niklas Süle wechselt zum FC Bayern +++

Niklas Süle wechselt im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München und erhält beim Rekordmeister einen Fünf-Jahres-Vertrag. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung betrage die Ablösesumme rund 20 Millionen Euro, der Vertrag sei aber noch nicht schriftlich fixiert. Der Medizincheck stehe noch aus.



Bei den Bayern soll der 22-Jährige die Innenverteidigung verstärken, nachdem Jerome Boateng noch länger verletzt ausfallen wird und Holger Badstuber gerade an den FC Schalke 04 ausgeliehen wurde. Neben Süle (ein Länderspiel für Deutschland) wechselt auch Sebastian Rudy aus Hoffenheim nach München - der 12-malige Nationalspieler erhält einen Drei-Jahres-Vertrag.



+++ Holger Badstuber wird ein Knappe +++

Holger Badstuber wechselt vom deutschen Meister FC Bayern München zum Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04. Das teilten beide Vereine mit. Das Leihgeschäft läuft bis zum Saisonende, danach wäre der Innenverteidiger ablösefrei. "Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Badstuber hatte noch das Training mit den Münchnern im Trainingslager in Doha bestritten, beim Testspiel gegen KAS Eupen war er aber schon nicht mehr dabei. In den kommenden Tagen wird Badstuber den Medizincheck auf Schalke absolvieren. "Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", sagte der 27-Jährige, der immer wieder von Verletzungen gestoppt worden war. Lediglich drei Pflichtspieleinsätze stehen unter Ancelotti in Badstubers Saisonstatistik.

+++ Galatasaray: Podolski-Wechsel nach China "in der Abschlussphase" +++

Ein möglicher Wechsel von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski von Galatasaray zum chinesischen Club Beijing Guoan rückt nach Aussage seines Istanbuler Vereins näher. "Der Transfer ist in der Abschlussphase", sagte Galatasaray-Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu in Antalya vor Medienvertretern. Dort bereitet sich der türkische Traditionsclub derzeit auf die Rückrunde vor.



Galatasaray wolle Podolski zwar nicht verkaufen, doch "der Spieler selbst scheint einen Wechsel zu favorisieren", sagte Nazifoglu. Um Planungssicherheit zu haben, solle sich der Wechsel aber nicht mehr allzu lange ziehen: "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht." Podolski selbst hatte seine Zukunft offen gelassen, als er diese Woche zum Trainingslager in Antalya erschienen war. "Ja, es gibt ein Angebot, doch ich habe mich noch nicht entschieden", wurde der 31-Jährige von "NTV Spor" zitiert. Vermeintliche Aussagen von ihm in der "Hürriyet" dementierte Podolski am Freitag scharf (siehe nächster Tickereintrag).

+++ Für 10 Millionen nach China? Lukas Podolski dementiert Wechselabsicht +++

Lukas Podolski hat einen Bericht der türkischen Zeitung "Hürriyet" zurückgewiesen, laut dem er für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro in die chinesische Super League wechseln würde. "Ich fühle mich in der Türkei wohl und bin bei Galatasaray sehr zufrieden", zitiert ihn die Zeitung. "Aber wenn man mir einen Vertrag mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro pro Jahr anbietet, würde ich gehen." Auf seiner Twitter-Seite hat der 31-Jährige die Meldung umgehend dementiert: "Ich habe meine Zitate in der 'Hürriyet' gelesen. Sie sind völlig falsch, ich habe diese Sätze nicht (!) gesagt. Glaubt diese Lügen nicht ..."

I read my quotes in @Hurriyet . They are totally wrong, I did not (!) say these sentences! Don't believe that lies... #Poldi

+++ Julian Draxler für 47 Millionen Euro nach Paris +++

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wechselt vorbehaltlich letzter Formalitäten vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA erzielten alle Parteien am Freitagabend grundlegende Einigkeit. Demnach bekommt der VfL inklusive Bonuszahlungen bis zu 47 Millionen Euro für den 23 Jahre alten Offensivspieler. Draxler erhält beim Club des deutschen Torhüters Kevin Trapp einen Vertrag bis 2021. Der Weltmeister war vor anderthalb Jahren für rund 36 Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Wolfsburg gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen.

+++ Lennart Thy vor Rückkehr nach St. Pauli +++

Fußball-Profi Lennart Thy vom Bundesligisten Werder Bremen steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum Zweitligisten FC St.

Pauli. "Das ist die wahrscheinlichste Option", sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Donnerstag der "Syker Kreiszeitung". Bei dem Transfer geht es um eine Ausleihe bis zum Saisonende. Der Deal soll kurzfristig über die Bühne gehen. Für die Hamburger spielte Thy bereits zwischen 2012 und 2016. Im Sommer war der 24-Jährige zurück zu Werder gekommen, hat in der ersten Saisonhälfte jedoch nur sechs Spiele für die Bremer in der Bundesliga gemacht.

+++ 1. FC Köln holt Christian Clemens vom FSV Mainz 05 zurück +++

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln holt Christian Clemens zurück. Vor dem Spiel am Mittwochabend gegen den Nachbarn Bayer Leverkusen gaben die Kölner den Transfer des 25-Jährigen bekannt, der zuletzt beim FSV Mainz 05 unter Vertrag stand. Der Mittelfeldmann wechselte 2013 aus Köln zunächst zum FC Schalke 04 und mit Jahresbeginn 2015 nach Mainz.



Clemens ist bei den Kölnern als Ersatz für den mit einem Kreuzbandriss ausfallenden Marcel Risse vorgesehen und erhält beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Clemens wurde seit 2001 in der FC-Jugend ausgebildet. Für die Kölner bestritt er in der Bundesliga und 2. Bundesliga 96 Spiele, in denen er 14 Tore erzielte. "Als die Anfrage des FC kam, musste ich nicht lange überlegen", wird der Fußball-Profi in der Vereinsmitteilung zitiert.