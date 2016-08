Seine Entscheidung hat Joachim Löw bereits getroffen. Auf wen seine Wahl als Nachfolger Bastian Schweinsteigers als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gefallen ist, verriet der Bundestrainer aber noch nicht. Dies will Löw erst nach dem Abschiedsspiel von Schweinsteiger gegen Finnland verkünden, wie er zwei Tage vor der Testpartie gegen die Skandinavier erklärte.

"Am Mittwoch wird Bastian der Kapitän sein", sagte Löw in Düsseldorf bei seiner ersten Pressekonferenz seit der Europameisterschaft. "Der neue Kapitän wird am Donnerstag öffentlich gemacht", so Löw.

Neuer heißester Anwärter aufs Amt des DFB-Kapitäns

Als Favorit auf die Schweinsteiger-Nachfolge wird Torwart Manuel Neuer gehandelt. Dahinter gelten die Weltmeister Jérôme Boateng und Sami Khedira als heißeste Kandidaten. "Das Thema ist für mich nicht so dominant", erklärte Löw. "Einem werde ich die Binde geben." Der Bundestrainer verwies auf einen größeren Spielerkreis, der die Nationalelf anführe. Nach dem Abschied von Schweinsteiger werde Weltmeister Toni Kroos in den Mannschaftsrat aufrücken.

Löw bezeichnete es als "tolle Sache", dass Schweinsteiger noch ein 121. Mal das Nationaltrikot tragen werde. Der 32-Jährige, der erst am Dienstagmorgen zum DFB-Team stößt, soll gegen Finnland 60 bis 70 Minuten zum Einsatz kommen. Der aktuell verletzte Lukas Podolski soll im März 2017 bei einem Test-Länderspiel ebenfalls noch einmal für Deutschland auflaufen. Für die Weltmeister, die das Nationalteam gemeinsam über ein Jahrzehnt lang "geprägt" hätten, sei der Rücktrittszeitpunkt nach der EM der richtige gewesen, meinte Löw.





Joachim Löw gibt Perspektivspielern eine Chance

Schweinsteiger wird gegen Finnland ein Perspektivteam anführen. Denn Löw gab bekannt, dass unter anderen die drei Silbermedaillen-Gewinner von Rio, Max Meyer, Julian Brandt und Länderspielneuling Niklas Süle, in Gladbach zum Einsatz kommen sollen. "Die Zuschauer werden eine jüngere Mannschaft sehen, eine mit Perspektive", kündigte Löw an. Der Kartenverkauf für das Testspiel verlief bislang sehr schleppend. "Es wäre schade für Bastian Schweinsteiger, wenn das Stadion nicht ausverkauft wäre", sagte Löw zum bislang geringen Fan-Interesse.

Ab sofort ist beim Weltmeister alles auf die Titelverteidigung 2018 ausgerichtet. Die Qualifikation für das Turnier in Russland sei "die nächste spannende Aufgabe", sagte der Bundestrainer. Am Sonntag startet die Ausscheidungsrunde für das DFB-Team in Oslo gegen Norwegen. Ziel sei es in den kommenden zwei Jahren, junge Spieler an das Weltmeisterteam heranzuführen. "Die Türe steht weit offen", sagte Löw. Beim Confederations Cup 2017 in Russland werde er darum auch mit einem Perspektivteam ohne einige Topspieler antreten.