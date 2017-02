FCB glanz- und problemlos weiter, HSV kickt Köln raus

Englische Woche im deutschen Fußball: Am Dienstag und Mittwochkämpfen 16 Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale. In den späteren Partien setzten sich der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach durch. Am frühen Abend hatte bereits der HSV dank einer starken Partie gegen Mit-Bundesligist Köln gewonnen. Zweitligist Bielefeld hatte sich beim FC Walldorf Astoria deutlich schwerer getan.

FC Bayern - VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Der FC Bayern ist auch ohne einen großen Auftritt völlig ungefährdet ins Viertelfinale spaziert. Douglas Costa (17. Minute) entschied beim 1:0 (1:0) gegen einen spät aufgewachten VfL Wolfsburg das erste Münchner K.o.-Spiel des Jahres. Auf dem Weg Richtung 22. Endspiel im Cup-Wettbewerb wurden die Bayern um Rückkehrer Thiago am Dienstagabend vor 73 500 Zuschauern erst in der Schlussphase gefordert. Bis zur Champions-League-Kraftprobe in einer Woche zu Hause gegen den FC Arsenal muss sich der deutsche Fußball-Meister noch steigern.

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2)

Borussia Mönchengladbach hat seinen bemerkenswerten Aufschwung unter dem neuen Trainer Dieter Hecking auch im Pokal fortgesetzt. Der Fußball-Bundesligist löste seine Achtelfinal-Aufgabe beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth am Dienstagabend mit einem souverän herausgespielten 2:0 (2:0). Damit ist die Borussia nur noch zwei Schritte vom Cupfinale in Berlin entfernt. Den letzten von drei Pokalsiegen hatte die Fohlen-Elf 1995 mit Anführer Stefan Effenberg geholt. Nach dem frühen Führungstor von Oscar Wendt (12. Minute) profitierten die überlegenen Gäste vor 12.336 Zuschauern noch von einem Platzverweis für den Fürther Adam Pinter (18.). In Überzahl machte der starke Thorgan Hazard per Foulelfmeter (36.) noch vor der Pause den Gladbacher Viertelfinaleinzug praktisch klar. Damit verbuchten die Borussen in vier Spielen unter Hecking drei Siege und ein Unentschieden.

HSV - 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Der Hamburger SV darf allmählich vom ersten Pokalfinale nach 30 Jahren träumen und hat sich weiteres Selbstbewusstsein für den Abstiegskampf geholt. Trotz einiger Ausfälle setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Dienstagabend verdient mit 2:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln durch und zog nach einer unterhaltsamen Partie erstmals seit 2014 in das Viertelfinale ein.

Vor 45.143 Zuschauern im eiskalten Volksparkstadion erzielten Gideon Jung (5. Minute) und Bobby Wood (76.) die Tore für den HSV, der damit zum siebten Mal seit dem Cup-Erfolg von 1987 wieder in die Top-Acht-Runde gelangte. Während die Kölner die erhoffte Revanche für den Achtelfinal-K.o. vor gut drei Jahren an gleicher Stelle verpassten, kann sich der Sieger über eine Zusatzeinnahme von mindestens zwei Millionen Euro freuen.

FC Walldorf Astoria - Arminia Bielefeld 5:4 n.E. (1:1 n.V.)

Arminia Bielefeld hat den Siegeszug der Feierabend-Fußballer des FC-Astoria Walldorf mit viel Glück gestoppt und steht nach zwei Jahren wieder im Viertelfinale. Die Zweitliga-Mannschaft von Trainer Jürgen Kramny kam am Dienstagabend aber erst mit einem hart erkämpften 5:4 im Elfmeterkrimi weiter. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1,0:0) gestanden. Erst in der 53. Minute ging der Favorit durch Tom Schütz in Führung, Marcel Carl glich vor rund 4000 Zuschauern im ausverkauften Dietmar-Hopp-Sportpark für die Amateure aus der Regionalliga Südwest mit einem kuriosen Kopfballtreffer aus (78.). Stephan Salgar verhinderte mit dem entscheidenden Treffer vom Punkt eine Blamage der Ostwestfalen.