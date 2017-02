HSV kickt Köln raus, Bielefeld schrammt an Blamage vorbei

Englische Woche im deutschen Fußball: Am Dienstag und Mittwoch messen sich 16 Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale. Am frühen Abend gewinnt der HSV dank einer starken Partie mit 2:0 gegen Bundesligist Köln. Zweitligist Bielefeld tat sich beim FC Walldorf Astoria deutlich schwerer.

HSV - 1. FC Köln 2:0 (1:0)

Der Hamburger SV darf allmählich vom ersten Pokalfinale nach 30 Jahren träumen und hat sich weiteres Selbstbewusstsein für den Abstiegskampf geholt. Trotz einiger Ausfälle setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am Dienstagabend verdient mit 2:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln durch und zog nach einer unterhaltsamen Partie erstmals seit 2014 in das Viertelfinale ein.

Vor 45.143 Zuschauern im eiskalten Volksparkstadion erzielten Gideon Jung (5. Minute) und Bobby Wood (76.) die Tore für den HSV, der damit zum siebten Mal seit dem Cup-Erfolg von 1987 wieder in die Top-Acht-Runde gelangte. Während die Kölner die erhoffte Revanche für den Achtelfinal-K.o. vor gut drei Jahren an gleicher Stelle verpassten, kann sich der Sieger über eine Zusatzeinnahme von mindestens zwei Millionen Euro freuen.

FC Walldorf Astoria - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)

Arminia Bielefeld hat den Siegeszug der Feierabend-Fußballer des FC-Astoria Walldorf mit viel Glück gestoppt und steht nach zwei Jahren wieder im Viertelfinale. Die Zweitliga-Mannschaft von Trainer Jürgen Kramny kam am Dienstagabend aber erst mit einem hart erkämpften 5:4 im Elfmeterkrimi weiter. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1,0:0) gestanden. Erst in der 53. Minute ging der Favorit durch Tom Schütz in Führung, Marcel Carl glich vor rund 4000 Zuschauern im ausverkauften Dietmar-Hopp-Sportpark für die Amateure aus der Regionalliga Südwest mit einem kuriosen Kopfballtreffer aus (78.). Stephan Salgar verhinderte mit dem entscheidenden Treffer vom Punkt eine Blamage der Ostwestfalen.