Am Samstagabend treffen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Pokalfinale aufeinander. Die Dortmunder gelten als Favorit, doch sie tragen eine gewisse psychologische Last: zum vierten Mal hintereinander stehen die Borussen in Berlin im Finale. Die ersten drei Versuche gingen allesamt schief. Nun kommt es darauf an, ob das Team vom BVB den Ärger zwischen Trainer Thomas Tuchel und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ausblenden kann.

Bei Eintracht Frankfurt sind die Vorzeichen ein wenig anders. Der letzte Sieg im DFB-Pokal stammt aus der Saison 1987/88. Für die aktuellen Profis von Eintracht Frankfurt ist dieses Finale also ein Höhepunkt ihrer Karriere, wie unter anderem Alex Meier sagte. Wer also will den Sieg im DFB-Pokal mehr? Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt? Das Finale im Berliner Olympiastadion wird es zeigen.