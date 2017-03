"Wer hätte gedacht, dass Lotte am Mittwoch noch im Pokal ist?"

Ein bisschen Regen, ein bisschen Schnee und schon ging nichts mehr in Lotte, Westfalen. Keine 20 Minuten vor Beginn des DFB-Pokal-Viertelfinales gegen Borussia Dortmund sagte Schiri Felix Brych die Partie ab. Der Platz sei völlig durchweicht, sagte er, "ich stehe mit meinem Namen für die Gesundheit der Spieler und kann es nicht verantworten, hier anzupfeifen." Auf den Bildern aus dem Stadion war tatsächlich mehr brauner Matsch als grüner Rasen zu erkennen. Und selbst wenn die Knochen der Profis gehalten hätten - es wäre vermutlich kein schönes Spiel geworden.

Nicht die erste Spielabsage im Frimo-Stadion





Es war auch nicht das erste Problem, dass der Drittligaverein mit seinem Platz hat. Schon zum vierten Mal musste in der laufenden Saison ein Spiel im Frimo-Stadion abgesagt werden. Zuletzt die für Mitte Februar angesetzte Heimpartie gegen Holstein Kiel, und auch schon das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen 1860 München stand auf der Kippe. Wann der Kick gegen den BVB wiederholt werden wird, steht noch nicht ganz sicher fest. An dem Gerücht jedoch, das Match würde gleich am nächsten Tag, also am Mittwoch, stattfinden, war nicht viel dran. In den 24 Stunden Wartezeit hätte sich der Zustand des Grüns sicher nicht viel verbessert.

Freude beim DFB-Pokal-TV-Zuschauern

Freude an der Spielabsage aber hatten die Zuschauer zu Hause, die den Ausfall auf ihre Weise kommentierten - viel und gerne mit Verweise auf noch üblere Äcker: