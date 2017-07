DFB-Team gewinnt den Confed Cup

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Confed-Cup gewonnen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich im Finale in St. Petersburg am Sonntag mit 1:0 gegen Südamerika-Meister Chile durch. Der Treffer von Lars Stindl in der 20. Minute reichte der jungen DFB-Elf gegen eine energisch spielende chilenische Mannschaft. Timo Werner wurde mit dem Goldenen Schuh als bester Offensivmann ausgezeichnet, Julian Draxler als bester Spieler des Turniers. Der erste Gesamtsiegsieg der Deutschen beim Confederations Cup war für viele daheimgebliebene Zuschauer eine willkommene Abwechslung in der sonst fußballfreien Zeit. "Normalerweise sagt man ja so: Zwischen der Bundesligasaison ist immer langweilig, Nationalmannschaft willste nicht sehen. Aber das war eigentlich echt cool. Hat Spaß gemacht." "Also wir haben es von Anfang an ernst genommen, haben jedes Spiel geschaut. Ja, mit der jungen Truppe, war super. Dass sie es versucht und auch gleich gepackt haben. Und ja auch gegen die starken Mannschaften. Chile - die ja mit voller Besetzung da waren, voll dagegen gehalten haben. Und das 1:0 über die Runden gebracht haben. Top!" "Chile hat besser gespielt, glaube ich, Ballbesitz und viele Tormöglichkeiten. Aber Deutschland war effizient." Es ist der zweite Titel für Deutsche Nationalmannschaften an einem Wochenende. Bereits am Freitag hatte die U21-Auswahl den Europameisterschafts-Titel in Krakau geholt. Bei der WM im nächsten Jahr werden die Deutschen um die Favoritenrolle sicher wieder nicht herumkommen.