DFB-Team hofft auf guten Start in die WM-Qualifikation

Am Sonntagabend wird es ernst für die deutsche Nationalelf. Knapp zwei Monate nach der Fußball-EM geht es für das Team von Bundestrainer Joachim Löw um nächste Turnier. Im ersten WM-Qualifikationsspiel trifft der Titelverteidiger in Oslo auf Norwegen. Nach dem Testspiel gegen Finnland am vergangenen Mittwoch sind Jogis Jungs offenbar alle fit. "Die Spieler sind alle einsatzbereit. Julian Draxler konnte gestern trainieren, hat auch keine Probleme gehabt, wird also von daher heute dabei sein. Ansonsten sind alle Spieler, die da sind, einsatzbereit. Es werden natürlich auch einige Spieler dabei sein, auf dem Platz, die gegen Finnland nicht gespielt haben." Auch Toni Kroos hofft mit dem Spiel gegen Norwegen auf einen guten Start in die WM-Qualifikationsrunde. Alte Fehler sollten sich nicht wiederholen "Ja, wir haben die Erfahrung natürlich mit der EM-Quali gemacht, wo wir uns ganz schön strecken mussten hinten raus, um dann auch erster zu werden in der Gruppe. Das wollen wir, wenn möglich bei der WM-Quali jetzt vermeiden und dirket vorne weg marschieren." Nach dem Rücktritt von Bastian Schweinsteiger wird das Team am Sonntag von seinem neuen Mannschaftskapitän Manuel Neuer angeführt. Der Torhüter hat bereits 71 Länderspiele bestritten und bringt einiges an Erfahrung mit. Die Kapitänsbinde hatte er bislang allerdings nur vertretungsweise getragen.