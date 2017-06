Antonio Rüdigers starkes Zeichen gegen Rassismus

Gelungener Auftakt für die russischen Fans in St. Petersburg. Ihr Team hat das Eröffnungsspiel des Confederations Cup gegen Neuseeland am Samstagabend mit 2:0 gewonnen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss am Montag gegen Australien ran. Das Spiel findet im Schwarzmeer-Urlaubsort Sotschi statt. Ein Erholungsspaziergang wird die Vorrunde in der Gruppe B mit Australien, Kamerun und Chile aber nicht, vermutet der Verteidiger Antonio Rüdiger. "Unsere Gruppe wird nicht einfach, denn wir treffen auf drei physisch sehr, sehr starke Mannschaften und das werden Abreibungskämpfe. Und natürlich, wird Australien, wie ich schon in den Nachrichten gehört habe, dass sie alles versuchen werden, dass sie hier sind, um zu gewinnen. Also werden sie alles geben gegen uns. Und natürlich, wir sind nicht mit der vollbesetzten Mannschaft da, aber das können wir zu unserem Vorteil nutzen, denn ich denke, dass einige uns unterschätzen werden." Absolut nicht unterschätzen darf man laut Rüdiger aber, dass es in Stadien immer wieder zu rassistischen Ausfällen und Gewalt kommt. "Also, wir sind jetzt im Jahr 2017 und finde, meiner Meinung nach sollte und dürfte es sowas nicht geben, weil ich denke, man sieht so viele Plakate, "No to racism" und alles. Also wirklich, in Italien passiert nicht viel und ich wurde in diverse Spielen halt mit dem "huhuhu" ausgebuht und es ist trotzdem nichts passiert. Also, das ist für mich einfach unverständlich, dagegen muss gehandelt werden." Der Weltfußballverband FIFA hatte am Donnerstag ein Programm für mehr Fair-Play angekündigt. So dürfen Schiedsrichter bei rassistischen Aktionen auch Spiele abbrechen, als letzte Konsequenz eines dreistufigen Verwarn-Systems.