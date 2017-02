Gestatten, das ist Indi Cowie. Sie beherrscht die wohl beeindruckendsten Fußball-Tricks überhaupt. Damit schaffte sie es sogar ins Guinness Buch der Rekorde. Indi ist die erste Frau, die ihren Fuß dreimal um einen Fußball kreisen kann – ohne den Boden zu berühren. Aber da hören ihre Ballkünste noch nicht auf. Die 22-Jährige hält auch einen Rekord im Jonglieren – sie schafft die meisten Pässe in einer Minute. 2012 gewann sie den Titel „Fifa Street World Champion“. Dabei setzte sie sich gegen bekannte Profis wie Xabi Alonso und Jack Wilshere durch. ie Amerikanerin ist Co-Trainerin für eine College Mannschaft aus dem US-Bundesstaat North Carolina. Na dann, keep it up, Indi! Wir sehen gerne mehr davon.