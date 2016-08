Einen Tag nach den Gruppen für die Champions League sind nun auch die Europa-League-Gruppen ausgelöst worden. Die Bundesliga ist im kleinen europäischen Wettbewerb nur mit zwei Clubs vertreten: Schalke 04 und Mainz 05. Hertha BSC Berlin war in den Playoffs gescheitert, Borussia Mönchenglabdach hat den Sprung in die Champions League geschafft.

Die Schalker, die mit dem besten Koeffizient aller teilnehmenden Clubs ins Rennen gehen, bekommen es in ihrer Gruppe mit den zum neunten Mal in Folge in den Champions-League-Playoffs gescheiterten Österreichern von Red Bull Salzburg zu tun. Ein Wiedersehen mit dem Ex-Wolfsburger Dante und Coach Lucien Favre gibt es beim Aufeinandertreffen mit OGC Nizza. Vierter Club in der Gruppe I ist das russische Team von FK Krasnodar.

Von ManU bis Inter - große Namen in der Europa League

Namhafte Gegner aus dem nahen Ausland hat der FSV Mainz 05 in Gruppe C. Sowohl der RSC Anderlecht aus Belgien als auch AS St. Etienne aus Frankreich haben eine große Europapokal-Geschichte. Zu einer weiten Reise werden die Rheinhessen durch den dritten Gegner gezwungen. Wie schon der BVB im Vorjahr treffen die Mainzer auf FK Qäbälä aus Aserbaidschan.

Ausgelost wurden insgesamt zwölf Gruppen. Zu den namhaftesten Vereinen im Wettbewerb gehören Manchester United, Inter Mailand, AS Rom, Ajax Amsterdam, Schachtjar Donezk und die beiden früheren Finalisten Athletic Bilbao und Sporting Braga. Titelverteidiger FC Sevilla spielt in der Champions League. Los geht's am 15. und 29. September. Das Finale findet am 24. Mai 2017 im schwedischen Solna statt.