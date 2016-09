FC Barcelona fertigt Aufsteiger Leganés ab

Der FC Barcelona hat Aufsteiger CD Leganés am vierten Spieltag der spanischen Fußball-Meisterschaft abgefertigt. Die Katalanen mit ihrem deutschen Keeper Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten setzten sich angeführt von Doppeltorschütze Lionel Messi mit 5:1 (3:0) durch.

Der Argentinier sorgte in der 15. Minute für die Führung, danach trafen der Uruguayer Luis Suárez (31.) und der Brasilianer Neymar (44.) noch vor der Pause.

Erneut Messi (55./Elfmeter) und Rafinha (64.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Gabriel zehn Minuten vor Schluss. In der Champions League hatte Barca zuvor einen 7:0-Erfolg gegen Celtic Glasgow gefeiert.

In der Primera Division war es der dritte Sieg des FC Barcelona im vierten Spiel, nachdem die Mannschaft von Trainer Luis Enrique sich am vorangegangenen Spieltag einen Ausrutscher gegen CD Alaves (1:2) geleistet hatte. In der Tabelle sind die Katalanen vorerst Erster, punktgleich mit Real Madrid (9). Die Königlichen treten an diesem Sonntag bei Espanyol Barcelona an.

Auf Rang drei verbesserte sich zunächst Atlético Madrid (8). Das Team um den französischen Angreifer Antoine Griezmann setzte sich mit 5:0 (3:0) gegen Sporting Gijon durch. Griezmann brachte die Hausherren im

Estadio Vicente Calderón in der 2. Minute in Führung und erzielte eine knappe halbe Stunde später einen weiteren Treffer. Zuvor hatte auch Gameiro getroffen. Der für Griezmann rund zwanzig Minuten vor dem Ende eingewechselte Fernando Torres stellte mit einem Doppelpack den Endstand her. Gijon rutschte auf Platz fünf ab.