Carlo Ancelotti: "Wir brauchen das perfekte Spiel"

Es ist das bislang wichtigste Spiel der Saison für den FC Bayern: Das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid am Dienstagabend. Nach dem verlorenen Hinspiel steht die Bayern-Elf unter Druck. Man brauche das perfekte Spiel, sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti am Montag. O-TON CARLO ANCELOTTI, BAYERN-TRAINER: "Wir denken nicht darüber nach, welches Ergebnis wir brauchen, aber wir denken natürlich darüber nach, welche Art von Spiel wir brauchen. Der Ausgang ist offen, aber es stimmt, dass Madrid in jedem Spiel trifft, sie machen aber auch in jedem Spiel Fehler. ihr Angriffsspiel ist einfach überwältigend, Sie sind sehr gefährlich." Ancelotti kündigte an, dass auch Robert Lewandowski wieder auflaufen werde, der Stürmer hatte zuvor mit einer Verletzung zu kämpfen. Ob auch Mats Hummels und Jerome Boateng nach ihren Verletzungen zum Einsatz kommen, werde erst im Laufe des Tages entschieden. Um nicht aus der Champions League zu fliegen müssen die Bayern mindestens zwei Tore schießen und hoffen, dass Real nicht trifft. Anstoß ist 20:45 Uhr.