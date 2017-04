Nach Niederlage in Madrid: So ätzt Ancelotti gegen den Schiedsrichter

Aus der Traum vom Champions-League-Titel für den FC Bayern München. Nach der 2:4 Niederlage in der Verlängerung schied der deutsche Rekordmeister gegen Real Madrid aus. Nach dem Spiel haderte Bayern-Coach Carlo Ancelotti auch mit der Leistung der Schiedsrichter: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben mehr verdient. Die Schiedsrichterentscheidungen haben uns wirklich sehr beeinflusst, denn Arturo Vidals Gelb-Rote Karte war keine und die zwei Tore von Cristiano Ronaldo waren Abseits. Deshalb sind wir natürlich nicht glücklich damit. Ich denke in einem Viertelfinale müssen Scheidrichter mit mehr Qualität ran. Die UEFA versucht es schon, aber ich denke es ist Zeit ein Videosystem einzuführen, es gibt zu viele Fehler, in dieser Phase gibt es zu viele Fehler." Ancelottis Kollege, Reals Trainer Zinedine Zidane sah den Sieg seiner Mannschaft als verdient an: "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel heute, aber am Ende haben wir das Ergebnis bekommen, was wir verdient haben. Wir können sagen, dass wir in diesem Jahr gegen das beste Team gespielt haben, wir hatten viele schwere Spiele, aber heute war sicherlich das schwerste Spiel." Die Auslosung für das Halbfinale sollen am 21. April stattfinden.