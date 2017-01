Der neue Fifa-Präsident Gianni Infantino hat große Pläne: Heute und morgen will er in Zürich den Rat des Weltverbandes überzeugen, die Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften aufzustocken. Am morgigen Dienstag wird über das Modell abgestimmt. Es wäre die umstrittenste Entscheidung seit der Vergabe der WM 2022 nach Katar.

Denn eigentlich war schon die zähe Europameisterschaft 2016 in Frankreich ein abschreckendes Beispiel für die unverhältnismäßige Aufblähung eines Turniers. Was steckt also hinter den Reformplänen? Wer würde von ihnen profitieren? Und wie würde eine WM mit 48 Mannschaften überhaupt funktionieren?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur absurden Fußball-WM der Zukunft:

Wer schiebt die Pläne voran?

Der Präsident höchstpersönlich: Gianni Infantino ist vor seiner Wahl bei den kleineren Verbänden mit der Reform auf Stimmenfang gegangen. Er hat also ein Versprechen einzulösen und muss Macht demonstrieren. Das sind aber natürlich nicht seine hauptsächlichen Beweggründe: "Ich glaube daran", sagt er, "aber ich bin kein Diktator."

Wie würde sich der Modus mit 48 Mannschaften ändern?

Infantino ist für das Modell mit 16 Gruppen à drei Nationen - bis zum Finale würden hier 80 statt bisher 64 WM-Partien absolviert, das Turnier würde gut fünf statt bisher vier Wochen dauern. Außerdem müssten schon in der Gruppenphase Verlängerung und Elfmeterschießen eingeführt werden, damit der Modus funktioniert. Eine alternative Variante würde eine Vorqualifikation mit 32 Mannschaften beinhalten, deren Gewinner dann im K.o.-System gegen 16 gesetzte Mannschaften antreten. Die Folge: 16 Teams würden sich wochenlang vorbereiten, um nach nur einem Spiel wieder abzureisen.

Wann wird die WM 2026 vergeben und wer kommt als Ausrichter in Frage?

Eigentlich wäre die Vergabe bereits im Mai dieses Jahres fällig gewesen. Wegen der Skandale rund um die Fifa sowie Umstrukturierungen im Verband hat man sie aber auf Mai 2020 verschoben. Fest steht, dass das Turnier 2026 nicht in Europa oder Asien stattfinden wird, weshalb bereits über eine Variante mit dem Ausrichter-Trio USA, Kanada und Mexiko spekuliert wird. Zwangsläufig müssten in Zukunft häufiger mehrere Länder im Verbund die aufgeblähte Weltmeisterschaft ausrichten.

Wie viel Geld ist im Spiel?

Laut eines 64-seitigen Fifa-Papiers habe die WM-Variante mit 48 Mannschaften in 16 Dreiergruppen den höchsten materiellen Wert. Sie würde gut 20 Prozent mehr Einnahmen garantieren: 6,5 statt bisher 5,5 Milliarden Dollar. Angeblich hat die Fifa durch die Affären der letzten Zeit Verluste in dreistelliger Millionenhöhe gemacht - da käme ein zusätzlicher Gewinn von rund 640 Millionen Euro nicht ungelegen. Die zu erwartende sportliche Abwertung der Veranstaltung spielt in den Überlegungen daher nur eine untergeordnete Rolle.

Wer entscheidet über die Reform?

Die 32 Mitglieder des neuen Fifa-Rats und Präsident Infantino. 17 Stimmen sind nötig, um den Entschluss durchzudrücken. Von den großen europäischen Fußballnationen haben nur England, Italien und Spanien eine Stimme - Deutschland nicht, weil der von der Ethikkommission gesperrte frühere DFB-Boss Wolfgang Niersbach nicht an den Sitzungen des Rats teilnehmen darf.