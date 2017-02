Frank Lampard gibt sein Karriereende bekannt

Der englische Fußballspieler Frank Lampard beendet seine Karriere. Zuletzt stand der Mittelfeldspieler bei New York City FC unter Vertrag. Nach 21 Jahren als Profi sieht der 38-Jährige trotz mehrerer reizvoller Angebote den Moment gekommen, "ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen". Dies verkündete er Donnerstag in einem Facebook-Post, den er außerdem für diverse Danksagungen nutzte.

Frank Lampard ist Chelseas größte Legende

Vor seinem Wechsel in die USA spielte Lampard 13 Jahre für den FC Chelsea, zu dem er 2001 von West Ham United gewechselt war. Gemeinsam mit Stars wie Didier Drogba, John Terry und Michael Ballack gewann der 106-fache Nationalspieler 14 Titel mit den "Blues". Der größte Erfolg seiner Karriere ist wohl der Gewinn der Champions League 2012, als Chelsea den FC Bayern München in seinem "Finale dahoam" bezwang. Nach seiner Zeit in London spielte er von 2014 bis 2015 für Manchester City, bevor er zu New York City FC wechselte.



Insgesamt absolvierte Frank Lampard, der als Motor im Mittelfeld und hervorragender Distanzschütze bekannt war, 429 Spiele für den FC Chelsea und ist bis heute Rekordtorschütze des Londoner Vereins. Im Jahr 2005 belegte er hinter Ronaldinho den zweiten Platz bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Er gilt bei vielen Fans als einer der am meisten unterschätzten Fußballer des vergangenen Jahrzehnts und wird von den Anhänger der Blues als wohl größter Spieler in Chelseas Geschichte angesehen.