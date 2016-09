Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, musste sich Franz Beckenbauer am Wochenende einem Eingriff am offenen Herzen unterziehen. Die Operation sei allerdings kein Notfall gewesen , sondern bereits seit mehreren Wochen geplant. Die Planungen seien zudem unabhängig von den Ermittlungen gegen Beckenbauer wegen der Affäre um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gewesen.

Nach Informationen der "Bild" wurde Beckenbauer bei der mehrstündigen Operation am Samstag mindestens ein Bypass gelegt. Beckenbauers Management hat sich zum Gesundheitszustand des 70-Jährigen bislang nicht geäußert.

Noch am Donnerstag hätten Ermittler in seinem Haus in Salzburg eine Razzia in Zusammenhang mit der "Sommermärchen"-Affäre durchgeführt. Zwei Stunden lang sei sein Anwesen dabei durchsucht worden.