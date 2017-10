Jupp jubelt mit den Bayern - HSV setzt Pleitenserie fort

FC Bayern München - SC Freiburg 5:0 (2:0)

Vor 75.000 Zuschauern trafen Eigentorschütze Julian Schuster (8. Minute), Kingsley Coman (42.), der starke Thiago (63.), Robert Lewandowski (75.) und Joshua Kimmich (90.+3) für die Münchner, die nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder jubeln konnten. Im Gegensatz zu den letzten Ligaspielen gegen Wolfsburg (2:2) und Hertha (2:2) verspielte der deutsche Serienmeister beim Heynckes-Einstand eine 2:0-Führung nicht mehr.



Der bis zum Saisonende verpflichtete Nachfolger von Carlo Ancelotti wurde vom Publikum mit offenen Armen in der ausverkauften Allianz Arena empfangen. Beim Verlesen der Aufstellung kam donnernder Applaus auf, als der Name des Triple-Trainers von 2013 wieder als Chefcoach aufgerufen wurde. Heynckes setzte beim 322. Sieg in seinem 643. Bundesligaspiel als Trainer in der Startelf in Alaba, Boateng, Hummels, Müller und Robben auf fünf Triple-Sieger von 2013.

Hoffenheim 1899 - FC Augsburg 2:2 (0:0)

Die TSG 1899 Hoffenheim und ihr Trainer Julian Nagelsmann sind vor der nächsten Europa-League-Woche etwas außer Tritt geraten. Die Kraichgauer kamen am Samstag in der Fußball-Bundesliga nicht über ein 2:2 (0:0) gegen den unermüdlichen FC Augsburg hinaus. Für die 1899-Führung sorgte Verteidiger Benjamin Hübner mit einem Kopfballtor (52. Minute). Der frühere Hoffenheimer Michael Gregoritsch erzielte in der 75. Minute den etwas überraschenden Ausgleich, ehe Mark Uth (85.) für die Gastgeber traf. TSG-Kapitän Kevin Vogt mit einem Eigentor in der 89. Minute besiegelte dann das Remis.



Die Hoffenheimer blieben aber im 22. Spiel hintereinander in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena ungeschlagen. Auch im siebten Anlauf konnten die Augsburger nicht bei der TSG gewinnen, jubelten jedoch über den verdienten Punkt. Für die "Nagelsmänner" war es nach Niederlagen bei Ludogorez Rasgrad und beim SC Freiburg der nächste Rückschlag. Auf europäischer Bühne steht die dort sieglose Mannschaft nun am Donnerstag gegen Istanbul Basaksehir unter Druck.

Hertha BSC Berlin - Schalke 04 0:2 (0:0)

Mit eiskalter Fehlerverwertung hat der FC Schalke 04 seine Mini-Krise in der Fußball-Bundesliga beendet und Hertha BSC die erste Heim-Niederlage dieser Saison zugefügt. Nach drei sieglosen Spielen setzte sich der Revierclub am Samstag nach mehr als einer Halbzeit in Überzahl verdient mit 2:0 (0:0) durch und schob sich vorerst auf einen Europapokalplatz.



Hertha leitete mit eigenen Aussetzern den Schalker Erfolg selbst ein. Per Foulelfmeter erzielte Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka, der sich von anhaltenden Wechselspekulationen unbeeindruckt zeigte, in der 54. Minute die Führung. Guido Burgstaller nutzte einen Patzer von Karim Rekik für die Entscheidung (78.). Und Herthas Genki Haraguchi schwächte sein Team zuvor mit einer unnötigen Roten Karte (44.). Die Berliner müssen sich nach dem vierten Pflichtspiel ohne Erfolg in Serie vorerst Richtung Tabellenkeller orientieren.



Vor dem Anpfiff zeigte das Hertha-Team eine bemerkenswerte Aktion, schloss sich kollektiv dem Protest amerikanischer Sportler gegen Diskriminierung an. Die elf Profis auf dem Platz, die Ersatzspieler, das Trainerteam um Pal Dardai und auch Geschäftsführer Michael Preetz knieten, viele hakten einander an den Armen unter. "Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert. Es gibt aber einige Leute, die ideologisch noch nicht so weit sind", erklärte der verletzte Innenverteidiger Sebastian Langkamp in der Halbzeit bei Sky. "Wenn wir da etwas Nachhilfe geben können, ist das doch gut."

Mainz 05 - Hamburger SV 3:2 (1:1)

Der Hamburger SV hat mit einem 2:3 (1:1) beim FSV Mainz 05 seine Negativserie mit dem sechsten Spiel ohne Sieg verlängert, aber zumindest die Torflaute beendet. Vor 30 371 Zuschauern erzielten Alexandru Maxim (3. Minute), Stefan Bell (52.) und Danny Latza die Treffer für die Gastgeber. Nach zuvor fünf torlosen Partien gelang Souza Silva Walace (9.) wieder ein Tor für die Hanseaten, die auch noch einen zweiten Treffer nach Videobeweis schießen konnten: Schiedsrichter Felix Brych ahndete nachträglich ein Foul im Mainzer Strafraum. Den Elfmeter verwandelte Sejad Salihovic (90.).



Der Erfolgsdruck wird für den HSV im unteren Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga immer größer. Zumal in einer Woche Rekordmeister Bayern München an der Elbe zu Gast sein wird.

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Eintracht Frankfurt hat die makellose Heimspiel-Serie von Hannover 96 beendet. Der niedersächsische Fußball-Bundesligist musste sich nach drei Siegen in der heimischen HDI-Arena am Samstag den Frankfurter mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Frankfurt kam vor 43.500 Zuschauern dank der Treffer von Sebastian Haller (10.) und Ante Rebic (89.) zu drei Punkten und zog in der Tabelle an Hannover vorbei. Für den Aufsteiger, der zuvor saisonübergreifend in elf Heimspielen ungeschlagen war, traf nur Salif Sané (36.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Frankfurter traten stark ersatzgeschwächt in Hannover an, zeigten aber trotzdem ihr aggressives Spiel und störten früh. Das klappte meist beim defensiven Teil und selten nach dem schnellem Umschalten - in einem Fall allerdings bis zum Abschluss perfekt.