+++ Holger Badstuber wird ein Knappe +++

Holger Badstuber wechselt vom deutschen Meister FC Bayern München zum Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04. Das teilten beide Vereine mit. Das Leihgeschäft läuft bis zum Saisonende, danach wäre der Innenverteidiger ablösefrei. "Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Badstuber hatte noch das Training mit den Münchnern im Trainingslager in Doha bestritten, beim Testspiel gegen KAS Eupen war er aber schon nicht mehr dabei. In den kommenden Tagen wird Badstuber den Medizincheck auf Schalke absolvieren. "Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", sagte der 27-Jährige, der immer wieder von Verletzungen gestoppt worden war. Lediglich drei Pflichtspieleinsätze stehen unter Ancelotti in Badstubers Saisonstatistik.

+++ Galatasaray: Podolski-Wechsel nach China "in der Abschlussphase" +++

Ein möglicher Wechsel von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski von Galatasaray zum chinesischen Club Beijing Guoan rückt nach Aussage seines Istanbuler Vereins näher. "Der Transfer ist in der Abschlussphase", sagte Galatasaray-Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu in Antalya vor Medienvertretern. Dort bereitet sich der türkische Traditionsclub derzeit auf die Rückrunde vor.



Galatasaray wolle Podolski zwar nicht verkaufen, doch "der Spieler selbst scheint einen Wechsel zu favorisieren", sagte Nazifoglu. Um Planungssicherheit zu haben, solle sich der Wechsel aber nicht mehr allzu lange ziehen: "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht." Podolski selbst hatte seine Zukunft offen gelassen, als er diese Woche zum Trainingslager in Antalya erschienen war. "Ja, es gibt ein Angebot, doch ich habe mich noch nicht entschieden", wurde der 31-Jährige von "NTV Spor" zitiert. Vermeintliche Aussagen von ihm in der "Hürriyet" dementierte Podolski am Freitag scharf (siehe nächster Tickereintrag).

+++ Für 10 Millionen nach China? Lukas Podolski dementiert Wechselabsicht +++

Lukas Podolski hat einen Bericht der türkischen Zeitung "Hürriyet" zurückgewiesen, laut dem er für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro in die chinesische Super League wechseln würde. "Ich fühle mich in der Türkei wohl und bin bei Galatasaray sehr zufrieden", zitiert ihn die Zeitung. "Aber wenn man mir einen Vertrag mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro pro Jahr anbietet, würde ich gehen." Auf seiner Twitter-Seite hat der 31-Jährige die Meldung umgehend dementiert: "Ich habe meine Zitate in der 'Hürriyet' gelesen. Sie sind völlig falsch, ich habe diese Sätze nicht (!) gesagt. Glaubt diese Lügen nicht ..."

I read my quotes in @Hurriyet . They are totally wrong, I did not (!) say these sentences! Don't believe that lies... #Poldi — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 6. Januar 2017

+++ Julian Draxler für 47 Millionen Euro nach Paris +++

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wechselt vorbehaltlich letzter Formalitäten vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA erzielten alle Parteien am Freitagabend grundlegende Einigkeit. Demnach bekommt der VfL inklusive Bonuszahlungen bis zu 47 Millionen Euro für den 23 Jahre alten Offensivspieler. Draxler erhält beim Club des deutschen Torhüters Kevin Trapp einen Vertrag bis 2021. Der Weltmeister war vor anderthalb Jahren für rund 36 Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Wolfsburg gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen.

+++ Lennart Thy vor Rückkehr nach St. Pauli +++

Fußball-Profi Lennart Thy vom Bundesligisten Werder Bremen steht unmittelbar vor einer Rückkehr zum Zweitligisten FC St.

Pauli. "Das ist die wahrscheinlichste Option", sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Donnerstag der "Syker Kreiszeitung". Bei dem Transfer geht es um eine Ausleihe bis zum Saisonende. Der Deal soll kurzfristig über die Bühne gehen. Für die Hamburger spielte Thy bereits zwischen 2012 und 2016. Im Sommer war der 24-Jährige zurück zu Werder gekommen, hat in der ersten Saisonhälfte jedoch nur sechs Spiele für die Bremer in der Bundesliga gemacht.

+++ 1. FC Köln holt Christian Clemens vom FSV Mainz 05 zurück +++

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln holt Christian Clemens zurück. Vor dem Spiel am Mittwochabend gegen den Nachbarn Bayer Leverkusen gaben die Kölner den Transfer des 25-Jährigen bekannt, der zuletzt beim FSV Mainz 05 unter Vertrag stand. Der Mittelfeldmann wechselte 2013 aus Köln zunächst zum FC Schalke 04 und mit Jahresbeginn 2015 nach Mainz.



Clemens ist bei den Kölnern als Ersatz für den mit einem Kreuzbandriss ausfallenden Marcel Risse vorgesehen und erhält beim FC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Clemens wurde seit 2001 in der FC-Jugend ausgebildet. Für die Kölner bestritt er in der Bundesliga und 2. Bundesliga 96 Spiele, in denen er 14 Tore erzielte. "Als die Anfrage des FC kam, musste ich nicht lange überlegen", wird der Fußball-Profi in der Vereinsmitteilung zitiert.