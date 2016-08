Guardiola verteidigt mit Manchester City Tabellenführung

Der englische Fußball-Erstligist Manchester City hat auch sein drittes Saisonspiel der Premier League gewonnen und ist weiterhin Tabellenführer. Die Mannschaft vom ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola besiegte West Ham United 3:1 (2:0).

Raheem Sterling (7. Minute) und Fernandinho (18.) brachten Manchester zügig in Führung. Michail Antonio verkürzte für West Ham. Sterling stellte in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem zweiten Treffer den zwei Tore-Abstand wieder her.

Das Team steht mit neun Punkten nach drei Spielen punktgleich mit dem FC Chelsea und Manchester United auf Platz eins der Tabelle. Die beiden deutschen Nationalspieler der «Citizens», Leroy Sané und Ilkay Gündogan, standen verletzungsbedingt nicht im Kader. Der am Donnerstag vom FC Barcelona verpflichtete Keeper Claudio Bravo war ebenfalls noch nicht im Aufgebot. Englands Nationaltorwart Joe Hart saß wie schon in den Partien zuvor auf der Bank.