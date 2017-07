Dieses Foto beschert ManUniteds Mkhitaryan Hohn und Spott

Dass Fußball-Profis auch nur Menschen sind, hat jüngst Henrikh Mkhitaryan bewiesen. Zumindest legt ein von seinem Verein Manchester United getwittertes, später aber schnell wieder gelöschtes Bild nahe, dass der Armenier in der wohlverdienten Sommerpause bei der ein oder anderen kulinarischen Verlockung schwach geworden ist. Für das Netz ein gefundenes Fressen.

Anlass des Posts war die Vorstellung des neuen Trikots der Reds, das nacheinander jeder Profi des Teams noch einmal separat den Fans präsentierte. Mkhitaryan war am Donnerstag dran. Das Ergebnis dürfte den Armenier allerdings weniger freuen. So ist auf dem Bild deutlich zu erkennen, wie sich unter dem Jersey eine für einen Sportler seines Formats ordentliche Plauze auswölbt. Offenbar hatte es sich der 28-jährige Ex-Dortmunder in der spielfreien Zeit etwas zu gut gehen lassen.

Auf Twitter dauerte es dann auch nicht lang, bis sich die ersten User und/oder Man-United-Fans den unvorteilhaften Schnappschuss vorknöpften - die meisten von ihnen mit Humor.

Frohe Neuigkeiten von #Mkhitaryan: Der kleine Raiola wird in gut sieben Monaten erwartet. pic.twitter.com/0E9vtNxFZH — BananenTorjäger (@BuliInsider) 6. Juli 2017

Big pre-season needed for Henrikh Mkhitaryan, after coming back from holiday three months pregnant. pic.twitter.com/XyzXj8oinl — Coral (@Coral) 6. Juli 2017

I guess Mkhitaryan enjoyed his summer holiday... #mufc pic.twitter.com/T9IefTm5Lr — Alex Truica (@AlexTruica) 6. Juli 2017

In die gleiche Kerbe schlägt ein anderer User, der mutmaßt, dass der Armenier eine besonders lange Vorbereitung benötige, nachdem er im dritten Schwangerschaftsmonat aus dem Urlaub komme."Ich vermute, Mkhitaryan hat seinen Sommerurlaub genossen", schrieb ein anderer Nutzer.User @simoncarline ist immerhin so ehrlich und gesteht, selbst auch so auszusehen - "nach einigen Krügen Lagerbier", während er das Spiel im Pub anschaue.