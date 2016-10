Hertha-Fans blamieren sich mit schwulenfeindlichem Plakat

So liefen die Spiele

Dieses Tor sollten Sie (noch mal) sehen

RasenBallsport Leipzig schwingt sich zu einer ernstzunehmenden Macht in der Bundesliga auf. Das liegt auch an einem Spieler wie Naby Deco Keïta, der gegen Bremen zwei Tore zum 3:0-Sieg beisteuerte. Der erste Treffer zum 1:0 zeigte seine ganze Klasse. Der 21-Jährige aus Guinea schnappte sich fast am Mittelkreis den Ball und lief mit viel Tempo und Technik durch die Reihen der Bremer, umkurvte Torhüter Felix Wiedwald und schob den Ball über die Linie. Sicher, es war ein wenig Glück dabei, als Keïta den Ball abspielen wollte und der ihm wieder zurück auf den Fuß sprang. Doch er dribbelte einfach weiter und jubelte am Ende. Leipzig ist mit 18 Punkten Tabellenzweiter, nur zwei Punkte hinter den Bayern. Die Sachsen sind jetzt offizieller erster Bayernjäger.

Gewinner des Tages

Rechtzeitig vor der Mutter aller Derbys kommt Schalke langsam in Fahrt. Durch den Sieg gegen Mainz kletterte das Team von Markus Weinzierl auf den 14. Tabellenplatz. Nach fünf Niederlagen in Folge zu Beginn der Saison gab es jetzt zwei Siege und ein Unentschieden. Bester Spieler war Spielmacher Nabil Bentaleb, ausgeliehen von Tottenham Hotspur, der zwei Tore erzielte. Nach dem Pokal-Spiel unter Woche der gegen Nürnberg wartet Dortmund. Für viele Fans beider Klubs ist es das Spiel des Jahres, wichtiger als alles andere.

Verlierer des Tages

Roger Schmidt soll neben dem Spielfeld ein ganz netter Kerl sein. Auch von seiner Kompetenz als Fußball-Fachmann wird im Allgemeinen nur in höchsten Tönen gesprochen. Doch manchmal ist der Mann mit seinen Gefühlen überfordert. Als er im Februar im Spiel gegen Dortmund vom Schiedsrichter auf die Tribüne verwiesen wurde, weigerte sich Schmidt zu gehen. Seine Zickerei führte zu einer Spielunterbrechung - das hatte es so bisher nicht gegeben in der Bundesliga. Jetzt also die nächste Entgleisung. Nach einem Foul seines Spielers Wendell gegen Niklas Süle beschimpfte Schmidt den Hoffenheimer Kollegen Julian Nagelsmann wüst: "Leck mich doch am Arsch, was willst du denn. Das ist doch gar nichts. Was willst du Spinner? Setz dich auf deinen Platz." Und später: "Halt doch einfach die Schnauze!“ Die Verbannung auf die Tribüne folgte prompt. Jetzt muss Schmidt wieder mit einer Sperre rechnen, die drei oder vier Spiele betragen wird. Der Mann schadet sich selbst und dem Team. Das ist das Problem, auch wenn die Leverkusener den Fall herunterspielen.

Aufreger des Tages

Hertha-Fans haben während des Spiels gegen den 1. FC Köln ein Banner mit einem schwulenfeindlichen Spruch gezeigt: "Lieber eine Mutter als zwei Väter!" war darauf zu lesen. Das Banner stammte von der Ultra-Gruppe Harlekins und war an die Kölner Ultras Wilde Horde 96 gerichtet. Es war laut "Bild"-Zeitung eine Replik auf einen früheren Spruch der Kölner, die sich über "zwölf Väter und eine Mutter lustig" gemacht hatten. Es ging um Kinder-Nachwuchs bei den Berlinern, den diese auf ihrer Homepage vermeldet hatten. Das ist eben Ultra-Humor. Leider kommt der nicht so richtig rüber. Der Klub reagierte souverän, indem er folgenden Tweet schrieb:

Lasst doch den Blödsinn sein! Hertha BSC distanziert sich seit jeher von jeglicher Form von Diskriminierung! #hahohe #herthabsc #bsckoe https://t.co/kPZKTXQPdQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) 22. Oktober 2016





Bild des Tages

Das wurde aber auch Zeit: Bayern-Profi Douglas Costa hat uns endlich den Selfie-Jubel beschert. Nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Gladbach eilte der Angreifer zur Tribüne und machte mit zwei Freunden ein Selfie mit rausgestreckter Zunge. Mats Hummels gestand danach: "Für mich wäre das nichts". So ein Quatsch, mach dich locker. Lässiger reagierte Trainer Carlo Ancelotti: "Das nächste Mal kann er mir Bescheid sagen - dann machen wir ein Foto zusammen ... "

