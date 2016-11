Hoeneß ist wieder voll da

Uli Hoeneß ist zurück als Präsident des FC Bayern München. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im voll besetzten Audi Dome in München wurde Hoeneß am Freitagabend mit mehr als 97 Prozent der Stimmen erneut zum Präsidenten gewählt. Aufgrund seiner Steueraffäre war Hoeneß von dieser Funktion zurückgetreten. Am Freitagabend zeigte sich der 64-Jährige durchaus reuig: "Ich habe einen großen Fehler gemacht, gar keine Frage. Ich respektiere jeden hier im Saal, der mir heute seine Stimme, wegen dieses Fehlverhaltens nicht gibt. Ich bin Demokrat. Aber ich habe alles getan, um diesen riesen Fehler wieder gut zu machen." Und er hat auch einiges Durchgemacht in seiner Zelle. Hoeneß spricht in seiner Rede durchaus intime Details an, die ihn in den vergangenen Zeiten bewegt haben: "Ich habe in der Zeit Fünfeinhalbtausend Brief bekommen. Auch viele aus dem Bereich der Mitglieder und der Fans des FC Bayern. Und immer dann, wenn ich gar nicht mehr weiter wusste, meistens an Sonntagen. Denn am Wochenende ist man bis zu vierzig Stunden eingeschlossen. Dann habe ich diese Briefe gelesen. Und ich habe manchmal in meinem Bett gelegen oder gesessen und geweint wie ein Schlosshund, weil ich nicht verstehen konnte, dass Menschen, die mich zum großen Teil nicht gekannt haben, mir seitenlange handgeschriebene Briefe schreiben, um mich aufzumuntern, um mir die Kraft zu geben, es wieder zu packen." Hoeneß war im März 2014 wegen Steuerhinterziehung in Höhe von fast 30 Millionen Euro zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem er die Hälfte der Strafe abgesessen hatte, wurde er im Februar 2016 vorzeitig entlassen. Die Reststrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Und nun ist er wieder Präsident des FC Bayern München.