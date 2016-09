Im sozialen Nachrichtendienst Reddit hat sich ein Nutzer namens "Eckfahne" gemeldet, der behauptet, ein schwuler Fußball-Profi zu sein. Er sei Anfang 20 und verdiene bei einem Drittligaverein rund 9000 Euro im Monat. Auf die Frage nach einem möglichen Outing antwortet er deutlich, dass er sich das nicht vorstellen könne: "Darüber nachgedacht habe ich natürlich und ich denke es würde auch Aufmerksamkeit geben in den Medien und vielleicht sogar Rückendeckung, aber irgendwann ist das vorbei und man ist 'trotzdem geoutet'."

Auch die Unterklassigkeit spielt eine Rolle. Schließen seien die Fans der dritten Liga wesentlich schwieriger zu steuern, zudem würden ihre Reaktionen nicht die Aufmerksamkeit bekommen wie in der 1. und 2. Bundesliga. "In einem unterklassigen Verein ist das nochmal anders mit den Fans, ohne unseren Fans zu nahe treten zu wollen." Ein Outing komme deswegen nicht in Frage: "Das kann ich nicht."

"Manchmal vermisse ich jemanden zum Einschlafen"

Lediglich sein bester Freund und seine beste Freundin wüssten Bescheid - im beruflichen Umfeld sei er dafür mit niemandem gut genug befreundet. Besagte Freundin gibt sich vor dem Team auch als seine feste Freundin aus.

Er habe noch nie einen festen Freund gehabt, sondern nur Sex-Dates: "Fußball steht mir halt mehr oder weniger im Weg, aber das nehme ich dafür in Kauf. Ist halt schon mein Traum", schreibt der Profi. Manchmal vermisse er aber jemanden am Abend zum Einschlafen.

Auch die Nationalmannschaft wird thematisiert. "Wen aus der Nationalelf findest du am sexyesten?", lautet die Frage aus dem Forum. Die Antwort kommt durchaus ausführlich: "Herr M. Neuer und auch Joshua Kimmich hat was. Allerdings hätte er sich die Kurzhaarfrisur nicht antun müssen :D Hummels is auch ganz nett."