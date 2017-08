Markus Gisdol wirkte genauso entsetzt wie Spieler und Fans des Hamburger SV. "Ich will keine Ausreden finden, es wäre Humbug, da was zu erzählen", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten nach dem erneuten Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals: Die peinliche Pleite beim Drittliga-Vorletzten VfL Osnabrück war bereits das neunte Mal in 30 Jahren.

Auf Twitter zogen Fußball-Fans mit bösen Sprüchen vom Leder. Aber damit hatte der HSV selbst schon gerechnet, wie ein Facebook-Post zeigt. Der HSV kann sich jetzt jedenfalls auf die Bundesliga-Saison konzentrieren. Dazu raten eh nicht wenige Twitter-User. Wer den Schaden hat, braucht sich um den Spott nicht zu sorgen. Das weiß man beim HSV eh schon seit Jahren.