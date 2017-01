Der Hamburger SV vermisst seit Samstagabend einen seiner Mitarbeiter. "Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus (44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken", twitterte der Fußball-Bundesligist am Sonntagabend.



Zuvor hatte die "Bild" von dem mysteriösen Verschwinden des Leiters der Abteilung Merchandising nach einer Party berichtet. Seine Frau stellte Vermisstenanzeige bei der Polizei. Ein Polizeisprecher sagte dem stern, es gebe keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder ein Verbrechen. Am Sonntag habe eine Polizeistreife den Bereich Landungsbrücken vergeblich nach dem Familienvater abgesucht. Kraus trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens blaue Jeans, einen grauen HSV-Pullover, eine beige Jacke mit Fellkragen, schwarze Stiefel und eine rote Mütze.



Der Polizei zufolge feierte Kraus mit Kollegen im Lokal "Block Bräu" an den Hamburger Landungsbrücken. Die Kollegen hätten ihn dann gegen 23.30 Uhr in ein Taxi nach Hause gesetzt. Dort kam er jedoch nie an. Seine Ehefrau ortete sein Handy nach Mitternacht wieder in der Region Landungsbrücken. Dort verliert sich seine Spur. Sollte er sein Telefon nicht verloren haben, müsste er also wieder umgedreht sein.