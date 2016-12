Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan muss vermutlich erneut monatelang pausieren. Der 26-Jährige von Manchester City verletzte sich am Mittwochabend im Premier-League-Spiel gegen den FC Watford (2:0) am rechten Knie und musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Bei einem vermeintlich ungefährlichen Tackling schrie Gündogan auf. Nach einer kurzen Behandlung kehrte er auf den Platz zurück, gab aber sofort zu Verstehen: Es geht nicht weiter. Mit Tränen in den Augen ging er anschließend vom Feld.



Die genaue Diagnose soll am Donnerstag nach einer Untersuchung feststehen. "Es tut mir Leid für Ilkay. Wie es aussieht, werden wie eine lange Zeit ohne ihn auskommen müssen", sagte City-Trainer Pep Guardiola. "Er ist natürlich sehr traurig, genauso wie wir."

Rückenverletzung stoppte Gündogan lange

Gündogan war im Sommer schon verletzt von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt. Nach seinem Comeback wurde der Mittelfeldspieler schnell eine feste Größe im Team von Guardiola.



Nachdem er wegen seiner Verletzung im Frühjahr auch die EM verpasst hatte, kehrte er im Oktober in die Nationalmannschaft zurück. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird am 22. März das Länderspiel-Jahr mit dem Test England starten, vier Tage später steht das WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan an.