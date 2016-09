Inter schlägt Juventus mit 2:1 - Neapel Tabellenführer

Mit Sami Khedira in der Startelf hat Juventus Turin die erste Saisonniederlage kassiert und die Rückkehr an die Tabellenspitze der Serie A verpasst.

Italiens Fußball-Rekordmeister verlor das Prestigeduell bei Inter Mailand mit 1:2 (0:0) und bleibt mit neun Punkten Zweiter hinter Spitzenreiter SSC Neapel (10).

Der Schweizer Abwehrspieler Stephan Lichtsteiner hatte die Gäste in der 66. Minute in Führung gebracht. Doch der Argentinier Mauro Icardi (68.) und der frühere Wolfsburger Ivan Perisic (78.) drehten die Partie noch. Damit rückte Inter auf Platz sechs vor. Nach der Gelb-Roten Karte für Ever Banega (90.) beendeten die Gastgeber die Partie mit neun Feldspielern.

Vizemeister Neapel hatte sein Heimspiel am 4. Spieltag der italienischen Fußball-Meisterschaft mit 3:1 (1:0) gegen den FC Bologna gewonnen und an die Tabellenspitze gesetzt. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri erzielten am Samstag José Callejon (14. Minute) und der Pole Arkadiusz Milik (67./78.). Simone Verdi traf für Bologna zum 1:1 (56.).