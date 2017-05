Was macht Weltfußballer Lionel Messi in Iran? Moment mal ...

In seiner Heimatstadt Hamedan ist Reza Parastesh längst ein Star. Und auch im restlichen Iran sorgt der 25-Jährige zunehmend für Furore. Der Grund: Parastesh ist dem argentinischen Fußball-Star Lionel Messi wie aus dem Gesicht geschnitten. Für den Studenten hatte das nun unangenehme Folgen: Weil sich am Wochenende so viele Fans um ihn drängten, um ein gemeinsames Selfie zu ergattern, musste ihn die Polizei auf die Wache bringen, damit wieder Ordnung einkehren konnte.

Zugleich beschlagnahmten die Behörden Parasteshs Auto, um zu verhindern, dass der junge Mann Staus in der westiranischen Stadt verursacht. Auslöser des Wirbels ist der fußballverrückte Vater des Studenten, der seinen Sohn vor einigen Monaten in einem Messi-Trikot des FC Barcelona mit der Nummer 10 ablichtete.

Messi-Double als Model und für Interviews gebucht

Die Fotos schickte Parastesh einer Sport-Website. Am nächsten Morgen habe er bereits einen Anruf erhalten, berichtete der Iraner. "Sie sagten, ich solle schnell für ein Interview vorbeikommen." Nach und nach legte der Student auch seine anfänglichen Zweifel ab - er ließ sich Haare und Bart wie sein Vorbild wachsen und zieht sich oft das Barca-Trikot über, wenn er ausgeht.

Das Doppelleben zahlt sich aus: Parastesh ist mit Interview-Terminen ausgebucht und hat sogar Model-Verträge abgeschlossen. Ständig belagern ihn Fans, die Selfies mit ihm machen wollen. "Ich bin wirklich glücklich, dass es sie glücklich macht, mich zu sehen, und dieses Glück gibt mir viel Energie", sagte das Messi-Double.

Der Iraner liebt zwar Fußball, hat aber nie professionell gespielt. Er kann sich noch lebhaft an das Spiel zwischen dem Iran und Argentinien während der Weltmeisterschaft 2014 erinnern. In der 91. Minute hatte Messi mit einem Tor die WM-Träume der Iraner vernichtet.





Parastesh hofft auf Treffen in Barcelona



"Nach dem Spiel rief mich mein Vater an und sagte mir, ich solle heute Nacht nicht nach Hause kommen (...) 'Warum hast Du ein Tor gegen den Iran geschossen?' Ich sagte: 'Aber das war ich nicht'", berichtete Parastesh lachend. Sein Traum ist es nun, sein Idol in Barcelona zu treffen. Vielleicht könne er für Messi als Double arbeiten, hofft der Iraner.

"Als bester Spieler in der der Fußball-Geschichte hat er auf jeden Fall mehr Arbeit als er schafft. Ich könnte ihn vertreten, wenn er zu viel zu tun hat", meinte Parastesh.