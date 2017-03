Japaner Kazuyoshi Miura ist ältester Fußballprofi aller Zeiten

Alter schützt vor Leistung nicht: Bisher hielt die Fußball-Legende Stanley Matthews den Rekord als ältester aktiver Profi. Seit Sonntag ist der Engländer diese Bestmarke los. An seiner statt darf sich nun der Japaner Kazuyoshi Miura über einen Eintrag in den Geschichtsbüchern freuen. Der 89-malige Nationalspieler hatte am Sonntag beim 1:1 des japanischen Zweitligisten Yokohama gegen V-Varen Nagasaki 54 Minuten auf dem Platz gestanden und mit seinem Alter von 50 Jahren und sieben Tage den alten Rekord eingestellt.

Miura: Werde nie an Matthews herankommen

Im Anschluss gab sich der Japaner dennoch sehr bescheiden. Mit Matthews wollte er sich zumindest nicht auf dieselbe Stufe stellen. "Ich habe ihn vielleicht vom Alter her überholt, aber ich werde nie an seine Statistiken und seine Karriere herankommen", sagte der Stürmer laut einem Tweet der Fifa am Montag.

Der im Februar 2000 gestorbene Matthews war bei seinem letzten Pflichtspiel im Jahr 1965 im Trikot von Stoke City gegen den FC Fulham 50 Jahre und fünf Tage alt.