Wolfsburg verliert 0:1 gegen Freiburg

Der SC Freiburg hat die Erfolgsserie von Andries Jonker beendet. Die Breisgauer gewannen am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga durch einen Treffer von Florian Niederlechner in der 78. Minute 1:0 (0:0) gegen den von Jonker trainierten VfL Wolfsburg.

Es war die erste Niederlage für den Coach in seinem fünften Spiel mit den Niedersachsen. Vor 24 179 Zuschauern war Wolfsburg lange die gefährlichere Mannschaft und hatte einige Chancen. Auch weil die bemerkenswerte Tor-Serie von Nationalstürmer Mario Gomez riss, liegt der VfL in der Fußball-Bundesliga nun weiterhin nur knapp vor Relegationsrang 16. Freiburg darf dagegen weiter auf die Europa League hoffen.

Bei Wolfsburg feierte Philipp Wollscheid nach über einem halben Jahr unfreiwilliger Pause sein Comeback und stand vor 24 179 Zuschauern in der Startelf. Der Innenverteidiger hatte in der 13. Minute nach einer Ecke auch gleich eine gute Kopfballchance, zielte jedoch nicht genau genug. Noch besser war die Gelegenheit für Mario Gomez kurz zuvor: Der Stürmer schoss freistehend aus fünf Metern am Tor vorbei (7.) - in den vergangenen vier Spielen hatte Gomez sechs Treffer erzielt.

Drei Tage nach dem spektakulären 3:3 in Leverkusen mit drei Gomez-Treffern in den letzten Minuten machten die Gastgeber von Beginn an Druck. Dem Team von Coach Andries Jonker war das gestiegene Selbstvertrauen nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage deutlich anzumerken. Riechedly Bazoer hatte mit Distanzschüssen weitere Möglichkeiten für die Wölfe in der Anfangsphase (12./15.).

Die Freiburger, die auf den verletzten Angreifer Maximilian Philipp verzichten mussten, brauchten ein wenig, um ins Spiel zu kommen. In der 21. Minute hatte Florian Niederlechner nach schönem Pass von Vincenzo Grifo die erste Chance für die Gäste. Er verzog jedoch frei vor dem Tor.

Die Breisgauer gestalteten die Partie nun ausgeglichener, wurden mutiger und suchten häufiger den Weg nach vorne. Die besseren Gelegenheiten hatte allerdings weiter der VfL. SCF-Keeper Alexander Schwolow parierte einen Schuss von Vieirinha (29.) sowie einen sehenswerten Versuch per Hacke von Mario Gomez (34.) stark.

Auch nach dem Seitenwechsel war Wolfsburg zunächst die gefährlichere Mannschaft. Robin Knoche köpfte in seinem 100. Bundesligaspiel auf das Tornetz (48.), Vieirinha schoss knapp vorbei (49.). Die Gäste hielten mit viel Kampf dagegen und hatten durch Grifo, der es aus der Ferne probierte, eine kleine Gelegenheit. VfL-Schlussmann Koen Casteels war jedoch auf dem Posten (66.).

Zwölf Minuten vor dem Ende war der Torhüter dann machtlos: Nach schöner Kombination schlenzte Niederlechner den Ball von der Strafraumgrenze präzise in die rechte Ecke. Wolfsburg probierte nochmal alles, vergab aber durch Borja Mayoral die beste Ausgleichschance (86.).