Er ist der absolute Senkrechtstarter unter den Bundesligatrainern. Dabei ist Julian Nagelsmann, Coach vom TSG Hoffenheim, noch keine 30 Jahre alt. In einem Beruf, in dem man mit 45 Jahren noch als jung gilt. Für Nagelsmann kein Grund zur Aufregung. "Dass ich da nicht als der große Zampano auftrete in meinem Alter ist, glaube ich, auch ganz klar. Ein Kumpel bin ich deshalb trotzdem nicht, sondern am Ende treffe ich die Entscheidungen, die auch für viele Spieler mal hart sein müssen, gerade auch bei der Größe des Kaders. Aber das ist kein Problem." Die Zahlen sprechen für sich: Mit 21 Punkten nach 11 Spieltagen liegt Hoffenheim in der Tabelle auf Platz 5, in Schlagdistanz zu Bayern München. Kein Spiel hat Hoffenheim in dieser Saison bisher verloren. Für den Erfolg hält Nagelsmann sich aber nicht allein verantwortlich. "Na klar, dass ich da mehr im Fokus stehe als meine Co-Trainer, aber grundsätzlich ist es so, dass wir alle an dem Erfolg auch teilhaben. Wir haben ein großes Team, jetzt nicht nur die Fußballtrainer, sondern auch Athletiktrainer, Torwarttrainer, Psychologen. Jeder hat da seinen Anteil daran. Ganz vorne steht natürlich die Mannschaft, die die Ideen auch umsetzen muss und das machen sie aktuell gut. Da sind wir schon stolz, dass wir noch ungeschlagen sind." Sein Chef, der Direktor Profi-Fußball beim TSG Hoffenheim, Alexander Rosen, ist von seinem „Bubi"-Trainer überzeugt. Er hatte Nagelsmann Anfang des Jahres befördert. "Ich will ganz ehrlich sein: Ich verstehe die Leute, die diese Entscheidung mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet haben. Es ist einfach ungewöhnlich aufgrund seines Alters. Wir, die wir im Club sind, ich, der ich jetzt schon über sechs Jahre mit ihm arbeiten durfte, gemeinschaftlich in der Akademie haben wir angefangen hier bei der TSG, für mich war die Überraschung weniger groß, das können Sie sich vorstellen. Auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich sein, dass keiner erwarten konnte, dass er auf diesem hohen Niveau gleich die ganzen Ergebnisse bringt." Nagelsmann träumt davon, mal um den einen oder anderen Titel zu spielen. Vielleicht klappt das noch, bevor er 30 wird. Das wäre im Juli 2017 der Fall.