Juventus Turin steht im Champions-League-Finale

Juventus Turin steht im Finale der Königsklasse. Was viele Experten erwartet hatten, trat ein. Das Team um Torwart-Legende Gianlugi Buffon gewann das Rückspiel gegen den AS Monaco mit 2:1. Das Hinspiel in Monaco hatten die Italiener mit 2:0 gewonnen. Eine besonders starke Leistung zeigte dabei Außenverteidiger Dani Alves. Er bereitete nicht nur das 1:0 von Mandzukic vor, sondern erzielte in der 45. Minute auch noch das 2:0 vor. Mbappé konnte für Monaco zwar noch den Anschlusstreffer erzielen, das reichte aber nicht. Für die Monegassen ist der Traum vom Titel nach einer starken Vorstellung in der Champions League beendet. Juves Trainer, Massimiliano Allegri lobte die Leistung seiner Mannschaft. Ab jetzt werde man sich für das Finale vorbereiten, sagte er. 2015 hatte Juve das Champions League Finale gegen Barcelona in Berlin mit 1:3 verloren. Diesmal soll ein Sieg her. "Dieses Jahr werden wir aufmerksamer sein, wir alle sind gewachsen und reifer geworden. Das heißt nicht, dass wir die Favoriten sind. Denn wir werden gegen Real oder Atletico spielen. Wahrscheinlicher ist Real, eine Mannschaft mit großartigen Spielern. Im Finale brauchen wir technische Fähigkeiten, eine gute Abwehr und ein wenig Glück, um zu gewinnen." Die Fans von Juventus Turin schauen jetzt mit Spannung nach Madrid. Dort entscheidet sich am Mittwochabend, auf welche Mannschaft die alte Dame im Finale treffen wird. Das Endspiel in der Königsklasse geht am 3. Juni in Cardiff, in der Hauptstadt von Wales, über die Bühne.