Es war mit Sicherheit keine Glanzvorstellung, die der FC Bayern München in der Champions-League-Begegnung gegen den FK Rostow ablieferte - ganz im Gegenteil. Nach der peinlichen Niederlage gegen den russischen Underdog hat nun Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die Leistungen von Jerome Boateng in der Partie scharf kritisiert: "Jerome muss mal wieder etwas zur Ruhe kommen. Das ist mir schon seit Sommer etwas zu viel. Es wäre in seinem Sinne und in dem des Klubs, wenn er mal wieder back to earth kommen würde", sagte Rummenigge bei Sky. Boateng droht derzeit verletzungsbedingt auszufallen. Nach eigenen Angaben hat er sich eine Muskelverletzung im vorderen Oberschenkel zugezogen. Eine Untersuchung soll nun folgen.



"Ich bin richtig enttäuscht"

Was Rummenigge mit seiner Kritik meint, ist klar: Bayern-Star Boateng hat auch abseits vom Platz einfach zu viel auf dem Schirm. Der Nationalspieler hat sich zur Mode-Ikone entwickelt. Er hat seine eigene Brillenkollektion und kooperiert derzeit sogar mit dem US-Rapper Jay Z. Unter den vielen Projekten könnte also auch die Leistung auf dem Platz leiden. Alleine schon Boatengs Instagram-Kanal zeigt deutlich, wie oft und mit welchen Promis der Nationalspieler in der Weltgeschichte unterwegs ist - und das sind nicht gerade wenige.



Zwar sprach der Bayern-Boss zunächst von Boateng, weiter übt er aber auch Kritik an der gesamten Münchner Abwehr: "Wir haben es besonders in der Defensive schlecht gemacht. Wenn man gegen so eine Mannschaft drei Gegentore kassiert, dann hat man auch nicht verdient zu gewinnen", so Rummenigge. Trainer Carlo Ancelotti übernahm unterdessen die volle Verantwortung für die Niederlage gegen den FK Rostow: "Ich bin richtig enttäuscht. Vor allem über das Ergebnis und über unseren Auftritt. Alle stehen jetzt in der Verantwortung", so Ancelotti zu Sky.