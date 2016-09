23 Zuschauer waren zum Sportzentrum Tackenberg im Norden von Oberhausen gekommen - und sie haben eines der kuriosesten Spiele der Ligageschichte zu sehen bekommen. Mit 43:0 schickte der PSV Oberhausen die zweite Mannschaft des SV Vonderort aus Bottrop in dem Kreisliga-C-Spiel am Sonntag nach Hause. Vonderort war wegen Personalnot ohne Ersatzspieler angetreten. Als dann nach 15 Minuten einer der Spieler kurzerhand vom Platz ging und später zwei weitere verletzt ausfielen, reagierte der Gegner fair: Das Spiel ging mit acht Spielern auf beiden Seiten weiter. Doch auch das änderte nichts mehr an der Klatsche.



Tore fallen im Minutentakt

Die Tore fielen zeitweise im Minutentakt. Am Ende tranken die beiden Teams ein Bier zusammen. Ihren Schlussmann nahm Trainerin Yvonne Liesenfeld trotz der 43 Gegentore in Schutz: "Er ist immer wieder aufgestanden und hat sogar noch Schlimmeres verhindert." Einige Medien hatten zuvor über das Spiel berichtet.