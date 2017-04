Linienrichterin verdreht Spielern mit nassem T-Shirt den Kopf

Eine brasilianische Linienrichterin verdreht Fußballern den Kopf - und nicht nur denen. Im Internet kursieren Bilder, auf denen sie ein nasses weißes T-Shirt trägt - und offenbar nichts darunter. Wenig überraschend fällt es da vielen Männern schwer sich zu konzentrieren. Der Name der blonden Schönheit: Denise Bueno, Inhaberin einer Modeboutique und nebenberuflich Linienrichterin beim Amateurfußball. Ihre Aussage zu den Bildern: Statt als sexy würde sie lieber als professionelle Linienrichterin angesehen werden. Allerdings zeigt sich die Brasilianerin durchaus gern äußerst freizügig bei Instagram. In Linienrichter-Uniform sieht man sie dort selten. Eher leicht bekleidet oder gleich im Bikini. Das spricht nicht gegen ihre Kompetenz auf dem Fußballplatz - aber etwas mehr Zurückhaltung könnte in Zukunft sicherlich nicht schaden.