Star von Atlético Madrid wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Dem französischen U21-Nationalspieler Lucas Hernandez vom spanischen Erstligisten Atlético Madrid droht offenbar juristischer Ärger wegen häuslicher Gewalt. Laut mehrerer Medienberichte sei der 20-Jährige am frühen Freitagmorgen in seinem Haus im Madrider Vorort Las Rozas von der spanischen Polizei festgenommen worden, weil er seine Freundin misshandelt haben soll. Hernandez sei offenbar in alkoholisiertem Zustand gewesen, so die Berichte.

Der in Marseille geborene Hernandez spielt seit 2014 für den spanischen Champions-League-Teilnehmer Atlético. Der Innenverteidiger spielte bereits in mehreren französischen Jugend-Auswahlteams. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2020, sein aktueller Marktwert liegt lauft transfermarkt.de bei 10 Millionen Euro