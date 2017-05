Manchester United widmet Finalsieg den Opfern des Anschlags

Jubel bei den Fans von Manchester United. Der englische Club hat zum ersten Mal die Europa League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho setzte sich im Finale in Stockholm mit 2:0 gegen Ajax Amsterdam durch. In der schwedischen Hauptstadt wurde der Sieg von Schlachtenbummlern gebührend gefeiert, Und selbst aus dem gegnerischen Lager gab es Glückwünsche. "Das Ergebnis ist, wie es ist. Sie waren besser, Ajax kann nicht mehr soviel Druck geben, wie früher und Manchester United hat die körperlich stärkere Mannschaft. Ich glaube, sie haben es verdient." Einige ManU-Fans waren trotzdem nicht ganz zufrieden. "Das Spiel war nicht so unterhaltsam, wie wir gehofft hatten." Für andere war der Sieg hingegen so etwas wie ein emotionaler Triumph, zwei Tage nach dem Selbstmordanschlag in Manchester, bei dem 22 Menschen getötet wurden. "Es ist der Wahnsinn. Wir sind aus Manchester angereist, nach einem fürchterlichen Tag dort, wegen dieser schrecklichen Bombe. Aber hier haben wir wieder ein Lächeln im Gesicht. Es ist wundervoll. United hat gewonnen." Wie sehr der Anschlag auch die Mannschaft belastet habe, erklärte Jose Mourinho am Mittwoch nach dem Spiel. Die übliche Pressekonferenz vor dem Match hatte der Club abgesagt. Die Spieler hätten versuchen müssen, Dinge, die soviel wichtiger seien, als ihr Job, zu vergessen." "Ich stimme mit der Entscheidung der UEFA überein, das Spiel durchzuführen, aber wenn wir Fragen zu dem Anschlag gestellt bekommen, dann bringt uns das direkt zu dieser Tragödie zurück. Natürlich nimmt das die Freude über unsere Leistung. Wenn wir das Leben der Menschen gegen diesen Pokal eintauschen könnten, würde wir keine Sekunde zögern." Den Sieg widmete Manchester United den Opfern des Anschlags.