Berlin, 01.09.16: Viele hatten es zwar erwartet, trotzdem blieb es bis zum Schluss spannend. Manuel Neuer ist neuer Kapitän des DFB-Teams - das steht jetzt fest. Der Torwart füllt damit die Lücke, die Bastian Schweinsteiger mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft hinterließ. Wenn Schweini nicht auf dem Platz stand, hatte Neuer bei der EM in Frankreich schon die Kapitänsbinde getragen. «Er bringt alles mit, was ich mir von einem Spielführer wünsche», begründet Bundestrainer Löw seine Entscheidung. Manuel Neuer sei immer für die Mannschaft da, übernehme Verantwortung und sei ein absolutes Vorbild, so Löw. Der 30-jährige Torwart hat sich damit gegen andere Mitspieler durchgesetzt: Auch Jérôme Boateng und Sami Khedira galten als heiße Anwärter auf das Amt. Neuer freut sich jedenfalls über den Vertrauensbeweis des Bundestrainers. Es mache ihn stolz, Kapitän der Mannschaft zu sein. Am Sonntag soll Neuer das DFB-Team dann in Oslo gegen Norwegen in die Qualifikation für die WM 2018 führen.